Gigi Becali a râs non-stop în direct de Șucu. Subiectul: strategia de transferuri! „M-a sunat cineva de la Petrolul să-i ajut”

Gigi Becali a intrat în direct și a râs de Dan Șucu, dezvăluind strategia sa de achiziționare a jucătorilor.

Gigi Becali iese la atac. Cum a râs de Dan Șucu

Perioada de mercato se află pe ultima sută de metri, iar echipele din Superliga încearcă ultimele mutări. Rapid și FCSB se află din nou în cursă directă pentru un fotbalist, Tidiane Keita de la Petrolul,

Gigi Becali a intrat în direct la FANATIK SUPERLIGA și a dezvăluit tactica sa de transferuri. Patronul „roș-albaștrilor” nu s-a putut opri din a râde de Dan Șucu, omologul său de la Rapid.

„Eu sunt băiat bun, îi las pe ei să îl cumpere!”

„Poate îi ia Șucu (Thiam și Keita nr.). Să îmi facă mie concurență (Râde nr.). Am înțeles că îl vor pe Keita, eu sunt băiat bun, îi las pe ei să îl cumpere. Să dea 500.000, că dau eu 450.000. A început o concurență acerbă.

Să îl ia și pe Blănuță, dau eu 2 milioane jumate, ei să dea 3 (Râde în hohote nr.). E concurență pentru Keita, facem licitație”, a declarat Gigi Becali în exclusivitate la FANATIK SUPERLIGA.

„M-a rugat cineva de la Petrolul să îi ajut și pe ei, să zic că îl vreau pe Keita ca să îl ia Șucu!”

Gigi Becali este cunoscut pentru faptul că face publice deciziile de la FCSB, indiferent că este vorba de transferuri, schimbări sau demiteri. Patronul bucureștenilor a dezvăluit că a fost contactat tocmai din acest motiv de Petrolul Ploiești, aceștia sperând că Dan Șucu va auzi și va interveni imediat.

„Un jucător o să iau. Mâine aduc un atacant. Dacă nu am putut cu Thiam, ce să facem… Am zis la mișto ca să îl ia Rapid. Am aruncat-o eu așa…

Să spun adevărul. M-a rugat cineva de la Petrolul să îi ajut și pe ei, să zic că îl vreau pe Keita ca să îl ia Șucu. Am mesajul. Am zis că ce mă costă, iau de la săraci și dau la bogați. S-au șmecherit, că n-au marșat.

Ne-au rugat de la Petrolul să facem așa. La Blănuță nu, acolo chiar am zis eu!”, a mai spus Gigi Becali la FANATIK SUPERLIGA.

Gigi Becali a râs non-stop în direct