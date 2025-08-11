Gigi Becali a reacționat după anunțul bombă al lui Dan Șucu: „Cum să fim egali? Eu sunt băiatul lui Tase Becali, eu sunt șeful lor!”

Dan Șucu, într-o reacție oficială pentru FANATIK, i-a cerut demisia lui Gino Iorgulescu de la șefia Ligii Profesioniste de Fotbal. Patronul de la Rapid consideră că ultima decizie a fost pro-FCSB, iar celelalte cluburi nu au fost consultate. Ce a spus Gigi Becali după declarațiile rivalului.

Gigi Becali a reacționat după anunțul bombă al lui Dan Șucu

În cadrul FANATIK SUPERLIGA, Gigi Becali a reacționat după și a transmis că Gino Iorgulescu nu poate fi demis din funcție pentru decizia pe care a luat-o în Comitetul de Urgență.

Cât despre atacurile lui Mihai Rotaru și Dan Șucu, Gigi Becali a mărturisit că el este numărul 1 și că ceilalți nu pot fi egalii lui. Patronul de la FCSB a recunoscut că așa a fost crescut de tatăl lui, Tase Becali, și că el consideră că este șeful restul patronilor din SuperLiga.

Horia Ivanovici a pătruns în subiect: „Acum câteva minute am vorbit cu Dan Șucu. Mi-a dat câteva declarații. Cea mai tare declarație sună în felul următor – ‘Cerem public demisia pe loc a lui Gino Iorgulescu din fruntea LPF’”.

Gigi Becali a reacționat promt: „Dacă el crede că e pe loc… Îi dă un fular, ca Rapid să se ducă la Genoa. Nu vreau, ce treabă am? A cerut, altceva poate? Să vedem dacă poate, a putut? 25 de puncte diferență au fost, a putut? Să vedem anul acesta ce poate, poate? Poți să ceri demisia la oricine, dar aici e vorba de puternință. Vreau să văd că poți. Trebuie să te bați cu leul, e greu să te bați cu leul, el spulberă tot.

Ai văzut vreodată că am cerut eu demisia lui Burleanu? Treaba e că nu mă interesează FRF-ul sau LPF-ul, nu am treabă cu ei deloc. Ce legătură am eu cu Federația și cu Liga? Ei își văd de treaba lor, eu îmi văd de treaba mea. Eu trebuie să câștig la fotbal, asta e problema mea, nu să cer demisii de la Ligă.

„Cum să fim egali? Eu sunt băiatul lui Tase Becali!”

Demisia trebuia să și-o dea dacă nu se făcea. Era anormal ca noi să avem jucători, să le dăm salarii și să nu avem voie să îi băgăm să joace. Facem o tâmpenie, îi anulăm contractul și după facem un alt contract. Să facă ei ce vor, Șucu și Rotaru, eu nu mai vreau să mă cert cu ei”.

Horia Ivanovici a transmis declarațiile lui dan Șucu: „Șucu mai zice așa – ‘Pot să înțeleg, până într-un anumit punct, că domnul Gigi Becali acționează doar în interesul domniei sale și nu înțelege ce înseamnă un mediu asociativ, nu înțelege că are niște parteneri cu drepturi egale în acest patronat. Știm cu toții că domnia sa nu se va schimba niciodată, deci nu pot să îl atac foarte tare. Să te erijezi acum într-un cunoscător, într-o eminență a problemelor juridice mondiale este deja prea mult! Domnul Gigi Becali a încercat să își rezolve propriul interes. Dacă nu s-a înțeles cu Edjouma, a fost mai simplu să se înțeleagă cu domnul Iorgulescu în 24 de ore. Foarte grav, fără precedent, domnul Iorgulescu să își dea demisia!”.

Gigi Becali a „explodat” după auzul vorbelor lui Dan Șucu: „El a zis că nu sunt egal în asociere… Eu o să spun un lucru, tata era cel mai supărat pe Ceaușescu, îl înjura și tot zicea de el. ‘Cum vrei să mă faci tu pe mine egal cu Vasile, cu Ionică’, care erau din sat cu el. El știa că e prea deștept și puternic față de ei și nu accepta că este egal cu ei.

Cum adică, Șucu și Rotaru vor să fie egali cu mine? Cum să fie ei egali cu Gigi Becali? Nu o să fie în viața vieților egali ei cu Becali. Nu au cum! Eu sunt băiatul lui Tase Becali care nu vrea să fie egal niciodată! Vrea să fie numărul 1 și să nu fie niciun egal. Nu vreau să fie egali ei cu mine, nu o să fie și nici nu au cum să fie.

Îi spulber și anul acesta la fotbal! Cum să fie ei egali cu mine, unde se cred? Pe vremea lui Ceaușescu ca să fie egali cu Gigi Becali. Eu sunt băiatul lui Tase Becali, nu au cum să fie ei egali cu mine. Niciodată în viața vieților lui nu o să poată Șucu să fie egal cu mine, pentru că eu sunt băiatul lui Tase Becali. El al cui băiat este? Să vadă a cui băiat este, iar al cui băiat sunt eu.

„Sunt șeful lor! Să zică mersi și să se mândrească”

Sunt șeful lor! Să zică mersi că sunt eu șeful lor, să se mândrească că eu sunt șeful lor! Dacă mă pun șef la Ligă, tot dreptatea o să o fac. Nu voi face nimic în favoarea mea niciodată. Eu sunt în dreptate și adevăr. De asta nu pot să fie ei egali cu mine, pentru că eu urmez dreptatea.

Cum să îl demiți pe Gino? Are mandat omul, la revedere! Cluburile trebuie să voteze la următoarele alegeri. Să vedem cum o să voteze cluburile, o să voteze ca ele sau o să voteze ca mine? O să voteze ca șeful lor!”.

: „’M-a deranjat chiar lipsa inteligenței și a bunului simț juridic. Nu cred că Gigi Becali este în măsură să vorbească despre aceste două aspecte. Bunul simț juridic spune că niciodată nu schimbi regulile jocului în timpul jocului. Cât despre inteligență, serios acum?’”.

Gigi Becali a vorbit și despre patronul de la Universitatea Craiova: „Eu am 7 inteligențe mai multe decât el. Bunul simț juridic este în inteligență! El nu înțelege asta, el nu e băiat prost, e inteligent. De ce mă iau de ei? Au inteligență, dar aici e umbrirea minții din cauza urii și invidiei față de o persoană. Nu cred că ei nu înțeleg că nu e regulă ci o corectare a legii.

Nu sunt 16 entități egale, sunt eu primul și după 15 în urma mea. Eu sunt băiatul lui Tase Becali și sunt primul! Eu sunt tot așa, eu sunt numărul 1 și după sunt restul de 15. Să accepte așa, nu trebuie să se rușineze, ci să se mândrească. Nu pot să îl dea afară pe Gino!”.