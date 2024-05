Gigi Becali a reacționat după ce fanii CSA Steaua au făcut hârtie la UEFA pentru excluderea FCSB. „Cine cere? Copilul ăsta care are un an?”

FANATIK , prin care se cere excluderea FCSB-ului din cupele europene şi să pună în aplicare deciziile judecătoreşti din procesele cu campioana României.

Gigi Becali a reacționat după ce fanii CSA Steaua au făcut hârtie la UEFA pentru excluderea FCSB

Gigi Becali a comentat la FANATIK SUPERLIGA iniţiativa suporterilor de la CSA Steaua, spunând că nu are niciun fel de emoţie, FCSB-ul fiind continuatoarea de drept a echipei istorice Steaua:

“Care suporteri au trimis? Păi da mă, tată, dar hai să-ţi spun un lucru. Facem o asociaţie şi trimitem la Ceferin: «scoate-i pe Craiova, pe Dinamo». Adică orice nebunie. Lui Ceferin îi trimit eu să vadă 55.000 de spectatori.

Îi trimit şi sondajele de opinie. Şi o să întrebe Ceferin: «Cine sunt ăştia? Au avut ei vreun an de întrerupere? A murit vreodată? Dacă a trăit, ea e Steaua». S-a născut în 1947 şi trăieşte acum.

“Eu vreau războaie şi biruinţă. Că nu pot fi în Liga Campionilor dacă totul e lapte şi miere. Să vină împotriva mea toţi”

«Acum cine cere? Copilul ăsta care are un an?». Păi dacă s-a născut acum un an şi două luni, cum să spună că are 100 de ani? E nebun copilul? El are 10 ani, dar spune că e bunicul care are 105 ani.

Sentinţa de la Curtea de Apel nu le dă nimic. Au palmaresul până în 98, apoi până în 2003 este la Asociaţie, iar din 2003 este la noi. În al doilea rând, sentinţa nu este definitivă.

Habar n-au. Vă spun eu de ce fac astea? Că eu vreau războaie şi biruinţă. Că . Să vină împotriva mea toţi, să vină Domnul în ajutorul meu.Este duşmănie, răutate şi invidie”, a spus Gigi Becali la FANATIK SUPERLIGA.

FCSB, în primul tur preliminar din Champions League!

FCSB va intra în primul tur preliminar din UEFA Champions League. Roş-albaştrii au ca obiectiv calificarea în grupele competiţiei. Ultima dată, echipa lui Gigi Becali a jucat în grupe, în urmă cu 11 ani.

CSA Steaua este în continuare blocată în liga secundă. Oficialii “militarilor” nu au reuşit să rezolve problemele cu forma de organizare, astfel că riscă să rămână fără drept de promovare şi în viitorul sezon.

