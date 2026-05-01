Sport

Gigi Becali a reacționat după ce MM Stoica a dezvăluit că a găsit antrenor pentru FCSB

FCSB este în căutarea unui nou antrenor, iar Mihai Stoica pare că a rezolvat această problemă. Oficialul roș-albaștrilor a dezvăluit că deja l-a găsit pe omul potrivit, iar Gigi Becali a reacționat
Ciprian Păvăleanu
01.05.2026 | 14:11
Gigi Becali, prima reacție după ce Mihai Stoica a dezvăluit că a găsit antrenorul potrivit pentru FCSB.
FCSB a rămas fără antrenor după ce Mirel Rădoi a decis să plece înainte de finalul sezonului. Antrenorul în vârstă de 45 de ani a acceptat oferta celor de la Gaziantep și a plecat în Turcia, lăsându-și nașul fără o licență PRO pe banca tehnică. În acest moment, Lucian Filip și Alin Stoica se ocupă de antrenamente, însă campioana ultimelor două sezoane este tot mai aproape de numirea unui nou antrenor principal.

Reacția lui Gigi Becali după ce Mihai Stoica a dezvăluit că a ales deja antrenorul

După căutări amănunțite, oficialii FCSB au alcătuit o listă destul de mare cu nume internaționale care pot prelua FCSB. Totuși, Gigi Becali (67 de ani) și-a dorit în primă fază să-l convingă pe Elias Charalambous să revină la echipă, însă cipriotul a refuzat oferta patronului roș-albaștrilor.

Mihai Stoica a dezvăluit în urmă cu o zi că deja și-a ales un antrenor. Președintele Consiliului de Administrație de la FCSB a discutat deja cu respectivul și a declarat că este dispus să vină pe banca echipei. Gigi Becali a oferit o primă reacție despre detaliile oferite de MM Stoica: „Mihai l-a găsit de mult pe noul antrenor. Luați lista și studiați-o. Eu nu zic. Un antrenor nu se găsește așa ușor, că nu îl iei de pe stradă și îi spui să vină”, a declarat Gigi Becali, conform digisport.ro.

Ce a spus Mihai Stoica, de fapt, despre noul antrenor de la FCSB

Înaintea meciului de la Miercurea Ciuc, contra celor de la Csikszereda, Mihai Stoica a recunoscut că a ajuns la finalul căutărilor și că deja a ales un antrenor pentru FCSB, însă tot ce mai are nevoie este acordul patronului. După dezamăgirea cu Rădoi, Mihai Stoica a precizat că următorul antrenor va trebui să vină singur, iar stafful va fi pus la dispoziție de club.

Haos pe Aeroportul Otopeni la revenirea Dianei Șoșoacă în țară, după ce Parlamentul European i-a ridicat imunitatea

„Am o ordine făcută, aștept să-mi dea Gigi OK-ul, am lista finală, e un nume și omul vrea să vină, ne înțelegem și la salariu, și la tot, și la componența staff-ului. Nu pot să dau niciun detaliu, nu vreau să discut absolut nimic despre persoana respectivă. O să vină dintr-o țară frumoasă, încărcată de istorie”, a declarat Mihai Stoica, la Prima Sport.

Răsturnare spectaculoasă de situație! Donald Trump s-a răzgândit în privința Iranului: "Știți ceva? Lăsați-i"
Giovanni Becali, apariţie de "mafiot" în studio! Antrenorul din Champions League care l-a uimit pe impresar
Play-out SuperLiga, live blog etapa 7. Ce au făcut jucătorii FCSB în ziua meciului cu Csikszereda
„Să arătăm lumii că Ucraina are probleme!" Miliardarul Rinat Ahmetov s-a dus „glonț" în vestiar după semifinala pierdută din Conference League
Prunea l-a luat în colimator pe Radu Miruță, după discursul dur la adresa Stelei '86
