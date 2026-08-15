Gigi Becali a reacționat după ce Victor Angelescu a vorbit despre arbitrajele FCSB. „Bă, vă bag pe toți în sac!”. Exclusiv

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după ce Rapid s-a considerat nedreptățită la ultimul meci de campionat, încheiat la egalitate, scor 0-0, cu UTA. Gigi Becali a intervenit și i-a „dat peste nas” acționarului minoritar al alb-vișiniilor.

Gigi Becali, mesaj tranșant după ce Victor Angelescu a atacat FCSB

Rapid s-a plâns de arbitraj în primele patru etape din SuperLiga. Ultima fază controversată a fost cea de la Arad, în care giuleștenii au solicitat penalty la ultima fază, după un duel între Pospelov și Filip Stojilkovic. „Centralul” Roman i-a dat galben pentru simulare elvețianului, iar decizia a fost menținută și din camera VAR.

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„(n.r. – A zis Angelescu Ăștia de la FCSB când țipă îi respectă toată lumea, pe noi nu ne bagă nimeni în seamă) Bă, păi deveniți FCSB, deveniți Becali, câștigați drepturile lui Becali și apoi o să fiți și voi respectați. Păi voi sunteți Becali? Eu sunt cât voi toți la un loc.

Eu sunt Becali, vă bag pe toți în sac și vă atârn! Voi vă comparați cu mine? (n.r. – Cică nimeni nu îi respectă pe Rapid) Păi e Rapidul! E FCSB? Să fie ca FCSB, să câștige ca FCSB și îi va băga în seamă. Eu nu zic că nu e puternic (n.r. – Șucu), dar unde e puterea lui? Unde e puterea?

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Uite, de exemplu, puterea începe să o aibă Rotaru, dar nu are așa carismă. Dar ei sunt 16, nu e singur, ca să se mândrească cu ceva. Puterea a avut-o Neluțu Varga, dar a pierdut-o, săracul. Puterea o ai când ești ca Becali și o ai în mână și o ții. Mai scârțâi puțin, dar te ridici. Tu ești de 4-5 ani, ai cheltuit 50 de milioane și nu ai câștigat nimic… Păi cum să fii respectat? Becali, când a intrat în fotbal, în primul an a câștigat campionatul”, a declarat Gigi Becali, în exclusivitate la FANATIK SUPERLIGA.

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Ce a declarat Victor Angelescu

După etapa a 4-a din SuperLiga, Victor Angelescu s-a luat inclusiv de rivalii de la Dinamo, cu care Rapid are derby sâmbătă, 15 august, de la ora 21:30. „Lui Dinamo i s-a dat un penalty mult mai ușor. E mult mai soft. Vrem să știm care e măsura. Ori le dai pe ambele, ori nu dai niciunul. La faza noastră, cade jucătorul. Mi se pare mai penalty la noi, pentru că-l lovește. Încerc să găsesc o logică. Poate din camera VAR i s-a spus că a fost lovitură și arbitrul a zis că nu are intensitate și nu e penalty. Încerc să înțeleg. Din punctul meu de vedere, e penalty! Dar care e regula? Încerc să înțeleg de ce nu a intervenit VAR-ul. Îmi imaginez că a fost o discuție și a zis centralul că nu i s-a părut intensitate. Dar la Dinamo a intervenit VAR-ul.

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Noi nu suntem tratați ca o echipă care are tradiție și a câștigat trofee. Poate pentru că nici nu avem cei mai mulți fani… FCSB strigă cel mai tare. Și are și cei mai mulți fani. Țipă cel mai tare. Când nu primește un penalty, se vorbește trei săptămâni. Craiova e respectată, CFR Cluj a fost extrem de respectată. Nu cred că arbitrii au o temă. Cum să ajungem respectați? Am tot încercat… Rapid, Dinamo, FCSB, Craiova trebuie respectate. Să se dea arbitri experimentați. Nu vrem avantaj”, a tunat acționarul minoritar al Rapidului.