Gigi Becali a reacționat după decizia Peluzei Nord FCSB de a nu mai susține echipa. Mesajul ferm al omului de afaceri

ADVERTISEMENT

Fanii din Peluza Nord FCSB au luat o decizie dură după eșecul suferit de gruparea „roș-albastră” pe teren propriu contra lui CFR Cluj, 1-4. Gheorghe Mustață a dezvăluit că fanii vor fi prezenți în continuare pe stadion, însă fără steaguri sau bannere și fără să cânte. Gigi Becali a reacționat la FANATIK SUPERLIGA după anunțul fanilor.

Gigi Becali, prima reacție cu privire la protestul fanilor din Peluza Nord

Patronul celor de la FCSB a afirmat că este de acord cu orice decizie pe care ar lua-o suporterii, deoarece îi apreciază pe aceștia pentru modul în care au susținut echipa, inclusiv în momentele dificile. „Tot ce fac suporterii, eu sunt alături de ei. Pentru că, ce au făcut ei, rar se întâlnește. Au susținut echipa până în ultimele momente, până la cea mai mare cădere. Atunci, nu ai ce să le spui. Orice decizie iau suporterii, eu sunt alături de ei.

ADVERTISEMENT

Au făcut și lucruri frumoase, au fost atât de aproape de echipă, campionatele pe care le-am luat. Eu am stat și m-am gândit, ia să facem un bilanț. Sunt 7 campionate și 20 de calificări în cupele europene. În fiecare an am fost în cupele europene. Și atunci, cine poate să spună ceva de Becali?”, a afirmat Gigi Becali la FANATIK SUPERLIGA. .

Gheorghe Mustaţă, reacţie dură după FCSB – CFR Cluj 1-4

, care i-a criticat dur pe jucători după eșecul contra CFR-ului. „Avem jucători care nici la liga a doua nu pot juca. Baba, mergi acasă, lasă-ne. Nici la Avântul Prăbușirea nu are șanse să joace. A rupt tot mijlocul în două.

ADVERTISEMENT

Ngezana, nici nu știu ce să spun pentru a nu-l jigni. Și-au bătut joc de noi toți. De aia am hotărât să plecăm. Oamenii aceștia nu ne merită. Le pot garanta că nu vor mai avea susținere din partea noastră și dacă mai au nevoie de noi să intre și să joace”, a afirmat acesta pentru canalul de Youtube .

ADVERTISEMENT