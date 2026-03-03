Fanatik SuperLiga cu Horia Ivanovici

Gigi Becali a reacționat după ultimele declarații ale ministrului Miruță: „Îi caut numărul ca să-l felicit. Ei nu sunt club de fotbal, sunt unitate militară”. Dezvăluiri despre chiria din Ghencea: „Dublu”. Exclusiv

Gigi Becali a reacționat în direct după cele mai recente declarații ale lui Radu Miruță. De ce l-a lăudat pe ministrul Apărării și care este motivul pentru care îl va suna personal.
Mihai Dragomir
03.03.2026 | 10:30
Radu Miruță, noul ministru al Apărării, a intrat și în lumea fotbalului odată ce a vorbit despre situația clubului Steaua. Gigi Becali a auzit în direct cele mai noi declarații ale politicianului și a reacționat pe loc.

Gigi Becali a aflat în direct cele mai recente declarații ale ministrului Radu Miruță. Ce se întâmplă cu chiria din Ghencea

Radu Miruță a vorbit recent despre situația Stelei, despre care a spus inițial că va face tot posibilul pentru ca echipa să poată promova în cele din urmă în SuperLiga. Lucrurile au luat o altă turnură pe parcurs.

Ministrul a descoperit mai multe nereguli la clubul din Liga 2, în special la capitolul financiar, unde conducerea a stabilit sume mult mai mari pentru chirii, diurne și alte activități decât cele prevăzute în mod normal. Gigi Becali a auzit ce a aflat Radu Miruță și a detaliat situația din Ghencea.

„De Miruță nu mă interesează. Nu știam de declarațiile lui. Nu știam, bravo lui, acum îl felicit. O să îi dau un telefon să îl felicit. E dublu prețul la Ghencea acum. Înainte ne costa vreo 60.000 și capacitatea este jumătate din Arena Națională, unde dădeam 30.000. 

Știu că ne costa dublu. MM a zis că nu îi convine, că e prea mult un meci din prima divizie 60.000, numai stadionul. Două meciuri pe lună peste 100.000, prea mulți bani. Nu avem ce să facem, vom juca acolo, dar e dublă suma. Dublă cât Arena Națională!”

Gigi Becali a dat de pământ cu conducătorii Stelei și l-a lăudat apoi pe Radu Miruță: „Jaf național. O să îl sun!”

Deși inițial îl făcuse praf pe Radu Miruță la FANATIK SUPERLIGA, ceea ce a auzit ulterior în direct despre ministru l-a făcut pe Gigi Becali să își schimbe părerea. Patronul FCSB-ului a condamnat activitatea celor de la Steaua și a spus că îl va suna personal pe Radu Miruță.

„Demonstrează acum ce ai vândut tu marca și câți bani ai produs cu marca Steaua. O să vedeți că a produs gaură de milioane de euro. Ei, în mintea lor, cred că sunt club de fotbal. Nu sunt club de fotbal, sunt unitate militară. UM 02372, ei sunt unitate militară, așa apare pe un act.

Ei, când vând un jucător, să știe și Miruță, jucătorul este considerat de ANAF activ necorporal. El, fiind activ, trebuie scos la licitație, nu poate fi vândut. Trebuie cu hotărâre de guvern. Ei vând jucători ilegal. Ei ocolesc legea.

Doamne, ferească-ne de așa ceva în țara asta… Ăia care și-au pus diurne de 24.000 de euro ce merită acum? Arestați! Așa zic… E jaf național! Bravo lui Miruță. Avea față mai de adormit așa, dar văd că îi merge bibilica. Îi găsesc numărul… Dar îl sun, chiar dacă e din partidul USR… Oamenii sunt oameni”, a mai spus Gigi Becali în direct.

  • 5 este numărul sezoanelor de când Steaua joacă în Liga 2 fără drept de promovare
  • 7 este locul ocupat în prezent de bucureșteni după 19 etape

