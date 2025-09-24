Gigi Becali a recunoscut marea greșeală pe care a făcut-o la Botoșani: „Asta e!”. Are un nou remarcat la FCSB: „E fotbalist”

, afirmând că acesta ar da un randament bun într-un rol asemănător lui Marius Lăcătuș. După eșecul suferit de campioană, 1-3, omul de afaceri a recunoscut că a greșit.

Gigi Becali a recunoscut greșeala comisă în meciul FC Botoșani – FCSB

După primele 20 de minute ale meciului, . Într-o intervenție la emisiunea FANATIK SUPERLIGA, Gigi Becali a recunoscut că decizia sa de a-l folosi pe Bîrligea în partea dreaptă a fost neinspirată, iar antrenorul Elias Charalambous nu va suferi din acest motiv.

„Dacă juca Bîrligea atacant din prima și Thiam în stânga, poate era 3-0 de la pauză, nu sunt eu vinovat? Că l-am încercat pe Bîrligea în dreapta?”, a afirmat patronul FCSB-ului, iar Marius Șumudică a fost de acord: „Tu ești vinovat, îți spun eu”.

„Păi dacă sunt eu vinovat, cum să-l dau afară pe om pentru vina mea? Zice lumea că să plece. (n.r. să facă un șoc la echipă) N-am nevoie de șoc, eu sunt vinovat și gata. Șocul îl face Domnul. Vine Domnul, pune Domnul mâna lui, spulberă tot”, a continuat Gigi Becali.

„Bîrligea este numai atacant, număr 9”

Patronul FCSB-ului a confirmat că Daniel Bîrligea va reveni pe postul de atacant, iar acesta a declarat că eșecul de la Botoșani nu reprezintă un dezastru. „Am greșit cu Bîrligea în banda dreaptă. Bîrligea este numai atacant, număr 9. (n.r. a zis ceva, a fost nemulțumit?) Nu există așa ceva. La mine jucătorii primesc salarii, eu le dau banii, ei trebuie să joace ceea ce cerem noi.

S-a schimbat după 20 de minute, la revedere, care e treaba? Thiam e fotbalist. S-a dat gol, după aia am mâncat o bătaie, care e treaba? Nu e nimic, acum începem, bang-bang-bang, vine Domnul, pune mâna și gata”, a transmis Gigi Becali, în exclusivitate pentru FANATIK.

