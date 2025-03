Gigi Becali a recunoscut unde a greșit tactic la FCSB – Rapid 3-3. „Trebuia să-l cobor pe Tănase”. Stoichiță i-a propus în direct carnetul de antrenor!

. Roş-albaştrii au condus în două rânduri, cu 1-0 şi 2-1, dar în final de meci , oaspeţii având un om mai puţin. În cele din urmă, egalarea a fost adusă de Florin Tănase.

Gigi Becali a recunoscut unde a greșit tactic la FCSB – Rapid 3-3. „Trebuia să-l cobor pe Tănase”

În direct la FANATIK SUPERLIGA, Gigi Becali a dezvăluit că a greşit tactica şi trebuia să îl retragă pe Florin Tănase alături de Adrian Şut la închidere, iar în locul lui Miculescu să îl folosească pe Băluţă:

ADVERTISEMENT

Gigi Becali: Am greşit aseară că trebuia să îl bag pe Tănase la închidere lângă Şut. Şi îl băgam pe Băluţă în locul lui David Miculescu, să treacă Cisotti în dreapta. Asta era problema mea. Nu mi-a plăcut de Miculescu.

Şi am spus că trebuie să treacă Cisotti în dreapta. Aia a fost greşeala. Trebuia să îl bag pe Băluţă, nu pe Malcom, cu Tănase retras la mijlocul terenului.

ADVERTISEMENT

Stoichiţă: “Aici greşeşti tu, că nu vii la cursuri, la Şcoala de antrenori”

Stoichiţă: Aici greşeşti tu, că nu vii la cursuri, la Şcoala de antrenori. Mai trebuie să mai vii pe acolo. Te învăţ de bine, dar tu nu vrei.

Becali: Să îmi dai direct carnetul. Trebuie să îl întreb pe Burchel dacă am voie să vin. Să faceţi o dispensă pentru oamenii care au făcut mari performanţe, pentru patroni, să le daţi carnet de antrenori. (râde)

ADVERTISEMENT

Stoichiţă: Mă gândesc, o să îi spun lui Burchel, să ştii.

Becali: “Îl bag în lege şi spun că Burleanu îşi mai poate prelungi încă două mandate”

Becali: Ia gândeşte-te, că după aia o să îl votez pe Burleanu pentru încă două mandate. Îl bag în lege şi spun că Burleanu îşi mai poate prelungi încă două mandate pentru că a avut performanţe la Federaţie.

ADVERTISEMENT

Stoichiţă: În sfârşit ţi-ai dat seama că aşa trebuie făcut.

Becali: Hai să îţi spun ceva. Nu mai am nimic cu voi. Nu mă interesează. Ce treabă am eu, măi Mihai? Ce mă interesează pe mine? Să fie cine vrea, dar să nu îmi afecteze mie activitatea, atât… Nu mai am treabă cu voi, o să bag în lege că nu mai eşti obligat să joci cu U21.