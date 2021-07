Gigi Becali a refuzat să-l transfere pe Deian Sorescu de la Dinamo: ”Ce să fac cu el?”

FANATIK a anunțat în exclusivitate faptul că Deian Sorescu, principalul „produs” de export al „câinilor” și ar putea fi gura de oxigen pe care Dinamo o caută în bugetul pentru sezonul viitor.

Cu toate astea, președintele Iuliu Mureșan a explicat într-un interviu pentru FANATIK că ar dori ca și a avut o discuție cu el în acest sens.

De ce nu a vrut Gigi Becali să-l transfere pe Deian Sorescu de la Dinamo

La un moment dat s-a vorbit despre posibilitatea unui transfer al lui Deian Sorescu de la Dinamo la rivala FCSB, dar în cele din urmă această mutare nu s-a făcut, iar Gigi Becali a explicat de nu l-a vrut pe jucătorul ”câinilor”.

”Ce să fac cu Sorescu? Avem dubluri pe fiecare post. Nu mai am treabă. Nu mă mai interesează niciun jucător! Ce să mai fac cu ei? Avem o strategie, nu te joci așa.

La CFR Cluj e altă strategie. Noi avem un buget de salarii de 400-500.000 de euro pe lună. Să mă duc la 700.000 de euro ca CFR? Că acolo cam atât e. Dar e treaba celor de acolo, ei au altă strategie”, a declarat finanțatorul FCSB pentru .

Omul de afaceri nu vrea să mai riște

Gigi Becali este de părere că FCSB ar fi câștigat lejer titlul dacă ar fi adus jucători cu experiență, dar a precizat că strategia sa se axează pe fotbaliști tineri și de perspectivă.

”Eu stau liniștit acum. Am riscat și eu, când am luat tineri. Acum se văd roadele. Puteam să iau și eu jucători de 28 de ani și luam campionatul, dar și așa am pierdut la limită.

Nu mai riscăm. Trebuie avem grijă, să ne acoperim, ca să nu ne înghețe picioarele”, a încheiat Gigi Becali, cel care a spus în nenumărate rânduri că pentru el FCSB este doar o afacere.

Coman a revenit la antrenamente

În această vară, finanțatorul ”roș-albaștrilor” l-a numit în funcția de antrenor principal pe Dinu Todoran, după ce inițial a negociat cu Marius Șumudică și acesta l-a refuzat deși inițial părea convins să meargă la FCSB.

La capitolul jucători, Gigi Becali a făcut doar . Sub comanda lui Dinu Todoran au ajuns mijlocașul Andrei Cordea, fundașii Stipe Vucur și Alexandru Crețu și atacantul Zdenek Ondrasek.

O veste bună pentru ”roș-albaștri” vine de la vedeta Florinel Coman. Accidentat de la sfârșitul lunii martie, FANATIK a aflat că jucătorul a început în de săptămâna trecută după ce în ultimele două săptămâni s-a pregătit separat şi la sala de forţă.