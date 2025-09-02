Gigi Becali a refuzat un atacant de națională de la U Craiova: „Păi mie îmi ceri bani și la alții îl dai gratis?”

FCSB putea da lovitura cu un atacant de echipa națională de la Universitatea Craiova. Gigi Becali, , a refuzat un jucător atunci când i-a fost propus. Despre cine a fost vorba.

Atacantul refuzat de Gigi Becali. Cu cine putea da lovitura la FCSB

Gigi Becali a transferat deseori cei mai buni jucători din campionatul României la FCSB. Patronul bucureștenilor a plătit diverse sume pentru fotbaliștii aduși, însă a răbufnit în momentul în care a văzut cum ceilalți patroni de cluburi fac afaceri între ei pe gratis.

Mai exact, Becali a dezvăluit că Universitatea Craiova i l-a propus pe Jovan Markovic, Latifundiarul din Pipera a luat foc când a văzut că atacantul a ajuns în cele din urmă la echipa dobrogeană fără niciun ban.

„Pe ce vrei bani dacă tu nu îl mai vrei? Zi mersi că scapi de el!”

„Eu l-am dat gratis pe Perianu la CFR Cluj. Domne, la mine… ‘Bă, Gigi, dă-mi 300, dă-mi un milion, 200, ia împrumut, 3-7, 600 și dacă vrei… și la alții îl dai gratis.

Păi bă, dacă îl dai gratis, dă-mi și mie unul gratis! Eu, dacă vreau să dau un jucător gratis, îl dau și lui Rotaru și lui Nelutu Varga, gratis, și lui Dinamo și la oricine, nu mă mai interesează.

Păi pe Markovic, de a jucat aseară la Farul, mi l-a propus și mie. Nu știu ce, dom’le, ia-l, ți-l dau cu atâta… și la Farul l-a dat gratis. Și pe Ivan. Ei voi bani. Pe ce vrei bani dacă tu nu îl mai vrei? Zi mersi că scapi de el!”, a spus Gigi Becali în direct la FANATIK SUPERLIGA.