Gigi Becali a rememorat meciul incredibil pierdut de Steaua cu Gloria Buzău, cu jucătorii lui: “Ce trădare a fost atunci! Au făcut blat cu CFR Cluj și m-au bătut pe mine cu Bunică”

FCSB a mai pierdut un meci în SuperLiga contra unei formații cu mult mai slab cotate. Bucureștenii au fost răpuși de Metaloglobus (scor 1-2) în cadrul etapei a 13-a. Gigi Becali și-a amintit de celebrul eșec cu Gloria Buzău, când a fost trădat de oamenii săi.

Gigi Becali a spus totul despre meciul pierdut cu Gloria Buzău din cauza golului marcat de Bunică. Ce s-a întâmplat, de fapt

FCSB are deja un istoric bogat în rezultate surprinzătoare cu echipele mai slab valorice decât ea. Numai în actualul sezon are, deja, mai multe astfel de meciuri pierdute și în cupele europene, dar și în campionat.

nu a fost privit cu ochi atât de răi de patronul campioanei en-titre precum a fost celebrul meci Gloria Buzău – Steaua 1-0, din noiembrie 2007. Gigi Becali, , a spus totul despre episodul care îl bântuie și acum.

„Acolo a fost dureros pentru că a fost trădare, eu am pus acolo un om, un antrenor, Ștefan Stoica. Și eram la Monte Carlo și l-am sunat și am zis, băi, Ștefane, te pun antrenor la Buzău, ai obligația să crești jucători, nimic altceva, i-am zis. Doar îți voi da jucători ca să crești jucători acolo. El ce a făcut?

Eu după aceea am aflat că el a fost secundul lui Andone, în Grecia. Eu aveam acolo 6 jucători de-ai mei împrumutați ca să-i crească el. Deci eu îi dădeam, când venea luna, 10.000. Numai că acțiunile erau pe numele lui Costel Bucur, dar eu îi dădeam banii și eu l-am angajat pe el. Eu nu pot să spun niciodată băi, Ștefan Stoica, spune la jucători să se dea la o parte. Nu pot să fac asta niciodată. Eu nu pot să spun la un jucător sau la portar sau cine era. Dar era obligația lui să spună să nu joace agresiv, să accidenteze un jucător, că sunt ai Stelei!”, a spus inițial Gigi Becali.

Gigi Becali a acuzat Gloria Buzău de blat cu cei de la CFR Cluj

Ulterior, Gigi Becali a spus ce discuții au fost purtate în vestiarul buzoienilor și ce decizie s-a luat în cele din urmă. Latifundiarul din Pipera este convins de un blat între Gloria Buzău și CFR Cluj, eventuala campioană a acelui sezon.

„El ce a făcut. S-a dat la o parte cu CFR, blat, și în cabină le-a zis că le dă primă… Au întrebat jucătorii ce fac, că sunt angajați la Steaua. Le-a zis să intre pe teren și să câștige, să arate că sunt bărbați. Și când a văzut pe unul că a fost mai cu putere, l-a scos, l-a băgat pe Bunică ăla, care era rezervă. L-a băgat că au fost alții care nu vreau să joace, că le era jenă. Și l-a băgat pe Bunică, intră mă tu și dă gol tu. Tu îți dai seama caracterul. Acum am mâncat bătaie, se întâmplă, dar trădarea e cea mai mare mizerie a lumii e trădarea!”, a concluzionat Gigi Becali la FANATIK SUPERLIGA.

Gigi Becali a rememorat meciul incredibil pierdut de Steaua cu Gloria Buzău

Cine e Romeo Bunică, omul care a îngropat Steaua

Romeo Bunică va rămâne în istoria fotbalului românesc pentru un gol marcat în 2007 în poarta FCSB-ului dintr-o lovitură liberă fenomenală. Reușita din poarta bucureștenilor avea să îi încheie, mai mult sau mai puțin, cariera de jucător.

Fostul fotbalist avea să declare în toamna anului 2024 că nu a însă rămas cu sechele după meciul respectiv: „Nu m-a durut. Eu deja aveam 33 de ani. Nu mai puteam să fac nimic. Eram la sfârșit de carieră. Nu le port pică oamenilor care au decis treaba asta. M-au dat împrumut la Râmnicu Sărat.

Am avut o discuție cu conducerea clubului de atunci și mi-a spus că ar fi mai bine să mă duc la Râmnic. Am spus că voi face asta. Eu sunt de acolo și în acel an eram angrenați la lupta pentru promovare în Liga a 2-a. Știu că ne-am bătut atunci cu Juventus Colentina”, a declarat Romeo Bunică.

Ce a spus Romeo Bunică despre Gigi Becali

Chiar dacă prin golul marcat în poarta Stelei și-a decis soarta în fotbal, Romeo Bunică nu a avut niciodată resentimente față de Gigi Becali. Fostul atacant al buzoienilor a spus public că îl admiră pe patronul din SuperLiga: „Niciodată nu i-am purtat pică. Eu chiar îl admir pentru că e un om cu suflet (n.r. bun), care a făcut o grămadă de fapte bune. E un om care sprijină fotbalul românesc și care aruncă o mulțime de bani pe piață. El ia ce e mai bun din țară”.