Gigi Becali, reacție surpriză după criticile pentru Vlad Chiricheș: „Îmi cer scuze, dar părerea tot aia e”

Nemulțumit de prestațiile lui Vlad Chiricheș (36 de ani) și de faptul că Mirel Rădoi l-a titularizat chiar dacă îi ceruse să nu-l mai folosească, Gigi Becali a avut o ieșire necontrolată la adresa jucătorului. Acesta i-a răspuns imediat pe un ton civilizat, iar acum patronul FCSB a admis că a greșit.

Gigi Becali i-a cerut scuze lui Vlad Chiricheș

Criticat pentru felul în care a abordat accidentarea lui Vlad Chiricheș din meciul Farul – FCSB 2-3, Gigi Becali a ținut să-i ceară scuze jucătorului pentru că s-a bucurat de necazul lui, dar a precizat că în continuare este de părere că acesta nu mai face față la acest nivel.

”Are dreptate Chiricheş, eu am zis la nervi ce am mai zis, dar el are dreptate, am câștigat cu el 10 milioane din transfer, milioane în calificări, are dreptate, nici măcar nu a fost agresiv, a fost cu mult bun-simț, eu când spun ceva îmi cer iertare, are dreptate. Eu îmi cer acum iertare dacă l-am supărat, dar părerea tot aia e, nu pot schimba.

Trebuia să nu mă exprim deloc, dar am spus-o la nervi, eu așa sunt, dacă se scufundă pământul să fie dreptatea făcută. M-am rugat de el să semneze acum 7 luni. Greșesc și eu la nervi, dar el are dreptatea. Eu pot să mai greșesc de acum înainte, dar cu mintea limpede duc dreptatea unde e, dreptatea trebuie să fie făcută și dacă mor”, a declarat Becali, la emisiunea Fotbal Club de la .

Gigi Becali l-a distrus în direct pe Chiricheș

Imediat după victoria de la Ovidiu cu Farul, în care Vlad Chiricheș a ieșit cu probleme medicale, Gigi Becali a avut o . El a invocat divinitatea când a vorbit despre accidentarea jucătorului.

”Era să ce? (n.r. – Despre faptul că s-a accidentat Chiricheș) Până la urmă am scăpat de el? (n.r. – râde) Nu știu, habar nu am, să îl întreb pe MM (n.r. – Mihai Stoica), poate m-a scăpat Dumnezeu de el. Păi e mai bine. Nu accidentare gravă, dar una ca să scăpăm de el acum.

Nu contează acum. Ce rost are? Am câștigat meciul, nu am avut nicio emoție. E bine că s-a întâmplat și asta cu Chiricheș. Să facă ce vrea el (n.r. – Mirel Rădoi), eu nu mă bag. Acolo (n.r. – la baraj) dacă este îl scot de pe listă (n.r. – râde)”, a spus Becali.

Replica elegantă a lui Chiricheș

Deși deranjat de modul cum Gigi Becali a pus problema, Vlad Chiricheș . Fundașul s-a arătat conștient de faptul că în fotbal nu există recunoștință și a precizat că nu se gândește la retragere, chiar dacă patronul FCSB asta i-a cerut.

”Ce este de spus? Am încercat să evit, să mă gândesc la ce a declarat dânsul. E clar că nu e un lucru plăcut pentru un jucător. Dar cred că, în general, în fotbal, nu există recunoștință. E doar următorul meci. Dacă ești bun, toată lumea se bucură, dacă nu, la revedere. Asta face parte din trecutul meu, am jucat la un nivel foarte bun, dar nu contează asta în prezent.

Să vorbesc de o retragere? Nu, nici nu mă gândesc la asta. Am spus-o tot timpul, îmi doresc să mă simt bine, să mă antrenez cu plăcere. Încă am pasiune, mă bucur de fotbal. Îmi e greu să fac un lucru doar pentru că patronul echipei spune că nu mai pot.

Un om care nu e zi de zi cu mine la antrenament e greu să îmi spună ce am de făcut. Da, e patronul echipei, poate să mă dea afară. Eu mă bucur de antrenamente, de jocuri”, a afirmat Chiricheș.

Ce se va întâmpla cu Vlas Chiricheș din vară

Mihai Stoica a dezvăluit la ”MM la FANATIK” că accidentarea lui Vlad Chiricheș este destul de gravă și acesta nu va mai putea evolua în acest sezon. Jucătorul , după ce a refuzat să oferta de a rămâne în cadrul clubului și să meargă la cursurile pentru director sportiv.

”Chiricheș are o ruptură, a simțit foarte tare o ruptură pe quadriceps. Probabil că în condițiile actuale, nici nu se va pune problema să mai joace. Suntem pe 21 aprilie. El mai are 40 de zile contract cu FCSB. Și accidentarea înțeleg că e gravă, îmi spunea medicul nostru.

Nu va mai rămâne în club. E subiect închis. I-am propus să facă acel curs de director sportiv. S-a gândit, după aia a spus că nu, că el vrea să antreneze. Probabil că din vară va începe să facă și cursurile. Vrea să fie antrenor.

El a fost unul dintre pilonii importanți și la echipa asta. Deci el practic a fost important în două perioade foarte bune ale noastre și în perioada 2012-2013. Primul campionat s-a câștigat jucând un play-off aproape perfect cu cine? Cu el, fundaș central. Și un catalizator în vestiar, un băiat de mare calitate și când nu juca, în vestiar tot vocea lui se auzea și era foarte important!”, a precizat Stoica.