Gigi Becali a rezolvat primul transfer la FCSB! Brazilianul a fost cumpărat cu 450.000 de euro. Exclusiv

ADVERTISEMENT

Anderson Ceara (27 ani) este noul jucător al lui FCSB. Gigi Becali (67 ani) și FC Csikszereda s-au înțeles pentru ca brazilianul să evolueze din această vară pentru clubul roș-albastru. Negocierile s-au încheiat în favoarea fostei campioane a României.

Anderson Ceara a fost cumpărat de FCSB

FCSB a rezolvat primul transfer al verii. Gigi Becali și FC Csikszereda s-au înțeles pentru Anderson Ceara, . În schimbul extremei dreapta crescute de Santos, omul de afaceri va plăti 450.000 de euro, la care se adaugă unele bonusuri de performanță, din informațiile obținute de FANATIK. FCSB își manifestase interesul pentru talentatul fotbalist încă din iarnă.

ADVERTISEMENT

, care a impresionat în sezonul recent încheiat la Csikszereda. Transferat în 2024 de ciucani, brazilianul a jucat un rol important în sezonul în care echipa a promovat în SuperLiga, iar apoi a avut evoluții solide și pe prima scenă a fotbalului românesc, unde a strâns 15 contribuții în 40 de meciuri.

Anderson Ceara, recomandat la FCSB de Mirel Rădoi

După barajul final cu Dinamo pentru preliminariile Conference League, câștigat de FCSB cu 2-1, Gigi Becali anunța că este interesat să îl aducă la echipa sa pe Anderson Ceara. fostul tehnician al echipei.

ADVERTISEMENT

„I-am făcut și o ofertă, ei au spus că au ofertă de la unguri, dar impresarul lui zice că nu. Am făcut o ofertă oficială, ca să nu fie discuții. Îmi place că e driblangiu. Știu că are cele mai multe driblinguri din tot campionatul, mi-a zis Mirel. Mirel a ales statistica, a spus că are cele mai multe driblinguri”, declara Gigi Becali la .

ADVERTISEMENT