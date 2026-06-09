Sport

Gigi Becali a rezolvat primul transfer la FCSB! Brazilianul a fost cumpărat cu 450.000 de euro. Exclusiv

FCSB a bifat primul transfer al verii! Gigi Becali a plătit 450.000 de euro pentru brazilianul pe care l-a dorit la echipă încă din iarnă.
Horia Ivanovici
09.06.2026 | 14:31
Gigi Becali a rezolvat primul transfer la FCSB Brazilianul a fost cumparat cu 450000 de euro Exclusiv
breaking news
Gigi Becali a transferat la FCSB fotbalistul pe care și-l dorea Foto: colaj Fanatik
ADVERTISEMENT

Anderson Ceara (27 ani) este noul jucător al lui FCSB. Gigi Becali (67 ani) și FC Csikszereda s-au înțeles pentru ca brazilianul să evolueze din această vară pentru clubul roș-albastru. Negocierile s-au încheiat în favoarea fostei campioane a României.

Anderson Ceara a fost cumpărat de FCSB

FCSB a rezolvat primul transfer al verii. Gigi Becali și FC Csikszereda s-au înțeles pentru Anderson Ceara, deși clubul din Miercurea Ciuc s-a opus prima dată. În schimbul extremei dreapta crescute de Santos, omul de afaceri va plăti 450.000 de euro, la care se adaugă unele bonusuri de performanță, din informațiile obținute de FANATIK. FCSB își manifestase interesul pentru talentatul fotbalist încă din iarnă.

ADVERTISEMENT

FANATIK anunța încă de pe 1 februarie faptul că FCSB este dispusă să îl transfere pe Anderson Ceara, care a impresionat în sezonul recent încheiat la Csikszereda. Transferat în 2024 de ciucani, brazilianul a jucat un rol important în sezonul în care echipa a promovat în SuperLiga, iar apoi a avut evoluții solide și pe prima scenă a fotbalului românesc, unde a strâns 15 contribuții în 40 de meciuri.

Anderson Ceara, recomandat la FCSB de Mirel Rădoi

După barajul final cu Dinamo pentru preliminariile Conference League, câștigat de FCSB cu 2-1, Gigi Becali anunța că este interesat să îl aducă la echipa sa pe Anderson Ceara. Patronul „roș-albaștrilor” dezvăluia că cel care i l-a recomandat pe brazilian a fost chiar Mirel Rădoi, fostul tehnician al echipei.

ADVERTISEMENT
Primele declarații ale șoferului de TIR lovit de polițiștii locali din Constanța
Digi24.ro
Primele declarații ale șoferului de TIR lovit de polițiștii locali din Constanța

„I-am făcut și o ofertă, ei au spus că au ofertă de la unguri, dar impresarul lui zice că nu. Am făcut o ofertă oficială, ca să nu fie discuții. Îmi place că e driblangiu. Știu că are cele mai multe driblinguri din tot campionatul, mi-a zis Mirel. Mirel a ales statistica, a spus că are cele mai multe driblinguri”, declara Gigi Becali la TV Prima Sport.

ADVERTISEMENT
Declarația zilei: Volodimir Zelenski l-a văzut pe Roman Abramovich și i-a spus-o în...
Digisport.ro
Declarația zilei: Volodimir Zelenski l-a văzut pe Roman Abramovich și i-a spus-o în față
  • 750.000 de euro este cota de piață actuală a lui Anderson Ceara
  • 81 de meciuri a strâns în total Anderson Ceara la Csikszereda
Revenire importantă la Dinamo după numirea lui Nuno Campos! Se întoarce după 5...
Fanatik
Revenire importantă la Dinamo după numirea lui Nuno Campos! Se întoarce după 5 ani
Program CM 2026 și orele meciurilor în România. Calendarul complet al partidelor din...
Fanatik
Program CM 2026 și orele meciurilor în România. Calendarul complet al partidelor din faza grupelor până la finală
Grupa D, LIVE BLOG de la CM 2026. Rezultate, program meciuri, clasament și...
Fanatik
Grupa D, LIVE BLOG de la CM 2026. Rezultate, program meciuri, clasament și toate informațiile despre SUA, Paraguay, Australia și Turcia, în timp real
Tags:
Horia Ivanovici
Horia Ivanovici
Horia Ivanovici este acționarul brandului “Fanatik”, director General al revistei "Fanatik", iar din 2013 este editorialist al site-ului “Fanatik.ro”.
Parteneri
DIRECT ÎN TOP! CSA Steaua a dat lovitura: s-a semnat noul contract de...
iamsport.ro
DIRECT ÎN TOP! CSA Steaua a dat lovitura: s-a semnat noul contract de sponsorizare
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 100 de pagini de emoții + AFIS PROGRAM CM 2026
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!