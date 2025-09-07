Gigi Becali a rezolvat problema! A anunțat cum îl ia în cele din urmă pe Mario Tudose la FCSB

FCSB a fost la doar un pas să îl transfere pe Mario Tudose de la FC Argeș, după cum a anunțat Dani Coman la FANATIK SUPERLIGA. Totul a picat în ultimul moment, iar Gigi Becali, cel care a dezvăluit cum s-au desfășurat negocierile pentru jucător, a anunțat ce va face în final.
FCSB caută în continuare să aducă un fundaș central. Bucureștenii au insistat pentru transferul tânărului Mario Tudose de la FC Argeș, însă totul s-a ruinat pe ultima sută de metri. Gigi Becali a decis însă ce va face.
Mai exact, patronul FCSB-ului a transmis că transferul lui Tudose se va realiza, însă nu acum. Latifundiarul din Pipera are de gând să îl aducă liber de contract abia peste 2 ani. El a mai transmis și că tatăl fotbalistului este un om de cuvânt.
„Să fie sănătoși! O să-l iau pe Tudose liber peste doi ani. Tăică-su e om de treabă și mi-a spus: `Domnule Becali, mi-e frică, sunt avocat, îmi trebuie și mie acte, mă lovesc de el (n.r.- de primarul din Pitești, Cristian Gentea)`. O să-l iau liber dacă o să fie sănătos Tudose”, a declarat Gigi Becali, la TV Digi Sport.
Tânărul stoper al lui FC Argeș se află în co-proprietate cu Benfica, astfel că transferul său la o altă echipă nu se poate realiza fără înștiințarea lusitanilor. Gigi Becali era gata să plătească 1 milion de euro pentru tânărul fundaș, jumătate din sumă urmând să ajungă în conturile formației din Portugalia.
Patronul campioanei en-titre a dezvăluit că s-a înțeles cu Dani Coman pentru a face o „românească”. Concret, transferul propriu-zis al jucătorului s-ar fi făcut pentru o sumă mult mai mică, iar restul de bani să fie trimiși către piteșteni prin alte metode.
„S-a întâlnit Meme cu Dani Coman și i-a zis: «Îl avem co-proprietate cu Benfica, dar lasă că facem noi una românească». L-am sunat eu pe Dani, i-am zis că-i dau eu 500.000 lui Benfica. Și el zice: «Eu ce câștig?», referindu-se la FC Argeș, nu pentru el.
El a crezut că 500.000 e oferta, nu se aștepta să dau atât, probabil. I-am zis că-i dau și lui (n.r. – FC Argeș) 500.000. Și zice: «Da, nea Gigi, să vedem cum o facem». Facem una românească, nu i-ai zis tu așa lui Meme?”, a dezvăluit Gigi Becali la TV Prima Sport.