Gigi Becali a rezolvat problema! A anunțat cum îl ia în cele din urmă pe Mario Tudose la FCSB

FCSB a fost la doar un pas să îl transfere pe Mario Tudose de la FC Argeș, după cum Totul a picat în ultimul moment, iar Gigi Becali, , a anunțat ce va face în final.

ADVERTISEMENT

Gigi Becali a dat verdictul final. Ce va face cu transferul lui Mario Tudose

FCSB caută în continuare să aducă un fundaș central. Bucureștenii au insistat pentru transferul tânărului Mario Tudose de la FC Argeș, însă totul s-a ruinat pe ultima sută de metri. Gigi Becali a decis însă ce va face.

Mai exact, patronul FCSB-ului a transmis că transferul lui Tudose se va realiza, însă nu acum. Latifundiarul din Pipera are de gând să îl aducă liber de contract abia peste 2 ani. El a mai transmis și că tatăl fotbalistului este un om de cuvânt.

ADVERTISEMENT

„Să fie sănătoși! O să-l iau pe Tudose liber peste doi ani. Tăică-su e om de treabă și mi-a spus: `Domnule Becali, mi-e frică, sunt avocat, îmi trebuie și mie acte, mă lovesc de el (n.r.- de primarul din Pitești, Cristian Gentea)`. O să-l iau liber dacă o să fie sănătos Tudose”, a declarat Gigi Becali, la

Găselnița propusă de FC Argeș către FCSB pentru realizarea transferului lui Mario Tudose

Tânărul stoper al lui FC Argeș se află în co-proprietate cu Benfica, astfel că transferul său la o altă echipă nu se poate realiza fără înștiințarea lusitanilor. Gigi Becali era gata să plătească 1 milion de euro pentru tânărul fundaș, jumătate din sumă urmând să ajungă în conturile formației din Portugalia.

ADVERTISEMENT

Patronul campioanei en-titre a dezvăluit că s-a înțeles cu Dani Coman pentru a face o „românească”. Concret, transferul propriu-zis al jucătorului s-ar fi făcut pentru o sumă mult mai mică, iar restul de bani să fie trimiși către piteșteni prin alte metode.

ADVERTISEMENT

„Facem una românească!”

„S-a întâlnit Meme cu Dani Coman și i-a zis: «Îl avem co-proprietate cu Benfica, dar lasă că facem noi una românească». L-am sunat eu pe Dani, i-am zis că-i dau eu 500.000 lui Benfica. Și el zice: «Eu ce câștig?», referindu-se la FC Argeș, nu pentru el.

El a crezut că 500.000 e oferta, nu se aștepta să dau atât, probabil. I-am zis că-i dau și lui (n.r. – FC Argeș) 500.000. Și zice: «Da, nea Gigi, să vedem cum o facem». Facem una românească, nu i-ai zis tu așa lui Meme?”, a dezvăluit Gigi Becali la