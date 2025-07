Gigi Becali a ridicat o nouă biserică la mare: “Am fost la slujbă de la 02:00 la 07:00! Doar nu-s nebun să stau cu femeile pe plajă!”

Gigi Becali continuă să construiască mai multe lăcașe de cult, după ce și-a anunțat Patronul FCSB-ului a ridicat o nouă biserică chiar la mare, dezvăluind ce a făcut întreaga noapte.

Gigi Becali continuă să ridice biserici. Ce a făcut toată noaptea patronul FCSB-ului

Gigi Becali a mărturisit deseori în mod public credința pe care o are în divinitate. Latifundiarul din Pipera a inspirat la rândul său și alte personaje din lumea fotbalului să adopte această atitudine, Adrian Porumboiu, fostul patron de la Vaslui,

În direct la emisiunea FANATIK SUPERLIGA, Gigi Becali a dezvăluit ce a făcut de la 02:00 la 07:00 dimineața la Techirghiol, locul unde a ridicat o nouă biserică. Patronul campioanei României nici nu a vrut să audă de ispitele de pe plajă.

„De la 02:00 la 07:00 rugăciune, după am dormit două ore. Acum nici nu știu ce este. Noi așa începem slujba, de la 02:00 la 07:00 dimineața. Privegherea este de noapte, trebuie să ostenești trupul.

Să stai 5 ore să slujești în Biserică 7-8 persoane să faci rugăciune. Am făcut o biserică la marginea lacului, am făcut pe câmp la Techirghiol. Prima dată am făcut-o din cort și acum trebuie să o monteze din lemn.

Face părintele liturghie în fiecare noapte. Eu sunt la Techirghiol la biserică. Doar nu-s nebun să stau cu femeile pe plajă. Ce să caut eu acum la vârsta mea cu fete dezbrăcate, ce-s nebun!?”, a spus Gigi Becali în direct la FANATIK SUPERLIGA.

Ce a pățit Gigi Becali în timpul construcției catedralei sale din Pipera

Catedrala lui Gigi Becali se află în ultimul stadiu al proiectului. Afaceristul a dezvăluit în primăvara acestui an , după ce macheta construcției a dispărut miraculos: „A dispărut și nu mai o găsesc.

Că macheta îmi trebuie acum că trebuie să pun o machetă, fac exact o machetă dar mai mică ca să o pun pe altar cum ar veni. Dar să o fac nu din carton, din… aur, din argint se face”, spunea Gigi Becali la FANATIK SUPERLIGA.