Gigi Becali a rostit numele „celui mai loial om de pe fața pământului”: „Nu este nimeni ca el! Știe și cifrul de la seif, eu nu”

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Gigi Becali e fericit că l-a întâlnit pe Ionuț Luțu. Fostul fotbalist este faimos pentru că a ajuns mâna dreaptă a miliardarului, un om bun la toate care nu ar trăda niciodată. Becali spune că nu există om mai loial decât Luțu.

Gigi Becali e fericit că l-a întâlnit pe Ionuț Luțu, omul bun la toate care îi este loial

„Cum de ați ținut așa la Luțu, că a devenit și el o legendă? Luțu n-are cheile de la seif?”, s-a întrebat Horia Ivanovici, moderatorul emisiunii FANATIK SUPERLIGA. Răspunsul lui Gigi Becali a venit imediat, fără să stea prea mult pe gânduri.

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„Le-am luat și apartamente. Lui Luțu i-am luat vilă, dar n-a mai vrut acolo, că el o vinde, că vrea apartament în blocul ăsta nou. Și i-am plătit eu. Luțu e cel mai loial om de pe fața Pământului, cel mai credincios stăpânului. Nu există om mai credincios stăpânului ca Luțu.

Cum e Luțu… , erau trei-patru de-ăștia turci, care aveau fiecare câte un slujitor. Slujitorul ăla al lor nici măcar nu se căsătorea, ca să nu cumva să aibă nevastă și copii și să fie șantajat”, și-a început Becali discursul.

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Cu cine l-a comparat Gigi Becali pe Ionuț Luțu

Mai mult, Ionuț Luțu a fost comparat cu servitorii din filmele turcești care nu se căsătoreau pentru a le rămâne loiali până la moarte „stăpânilor” mafioți. „Atunci, ei nu se căsătoreau, rămâneau singuri. Spuneam: ‘Mamă, dacă aș avea și eu un om ca ăsta, așa loial!’. Și mi-a zis Dumnezeu: ‘Hai că-ți dau eu un om loial!’. Și mi l-a dat pe Luțu. Om loial ca-n filmele turcești. Nu numai asta, toți oamenii mei care lucrează în funcții-cheie, mă refer la FCSB, Meme, Argăseală, eu le-am făcut vile în Pipera. Tuturor oamenilor mei care sunt în funcții-cheie și apropiați de mine le-am luat case, mașini. Ca să poată să mă slujească cu credință, trebuie ca familia și copiii lor să nu aibă griji. Dacă ăia din jur nu sunt satisfăcuți, te bârfesc, te trădează.

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. Și astea pe care le am eu, mail-ul de la telefonul meu, el îl știe. Îi spun: ‘Ia spune, mă, mail-ul!’. El știe cifrul, mail-ul, parolele, numai el. Merită Luțu, merită! Tot ce are nevoie familia mea, el e și colo, și colo, și colo”, a explicat Gigi Becali.

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