Fanatik SuperLiga cu Horia Ivanovici

Gigi Becali a rostit numele „celui mai loial om de pe fața pământului”: „Nu este nimeni ca el! Știe și cifrul de la seif, eu nu”

Flaviu Popa
04.11.2026 | 12:42
Gigi Becali a rostit numele celui mai loial om de pe fata pamantului Nu este nimeni ca el Stie si cifrul de la seif eu nu
EXCLUSIV FANATIK
Gigi Becali, despre faimosul Luțu
Gigi Becali a mărturisit că Ionuț Luțu e „cel mai loial om de pe fața pământului”. Miliardarul și patronul FCSB crede că fostul fotbalist i-a fost scos în față de Dumnezeu, fiind omul bun la toate.
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Gigi Becali e fericit că l-a întâlnit pe Ionuț Luțu. Fostul fotbalist este faimos pentru că a ajuns mâna dreaptă a miliardarului, un om bun la toate care nu ar trăda niciodată. Becali spune că nu există om mai loial decât Luțu.

Gigi Becali e fericit că l-a întâlnit pe Ionuț Luțu, omul bun la toate care îi este loial

„Cum de ați ținut așa la Luțu, că a devenit și el o legendă? Luțu n-are cheile de la seif?”, s-a întrebat Horia Ivanovici, moderatorul emisiunii FANATIK SUPERLIGA. Răspunsul lui Gigi Becali a venit imediat, fără să stea prea mult pe gânduri.

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„Le-am luat și apartamente. Lui Luțu i-am luat vilă, dar n-a mai vrut acolo, că el o vinde, că vrea apartament în blocul ăsta nou. Și i-am plătit eu. Luțu e cel mai loial om de pe fața Pământului, cel mai credincios stăpânului. Nu există om mai credincios stăpânului ca Luțu.

Cum e Luțu… Vedeam niște filme, ‘Vulpea Neagră’, erau ăia, mafioții, erau trei-patru de-ăștia turci, care aveau fiecare câte un slujitor. Slujitorul ăla al lor nici măcar nu se căsătorea, ca să nu cumva să aibă nevastă și copii și să fie șantajat”, și-a început Becali discursul.

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Cu cine l-a comparat Gigi Becali pe Ionuț Luțu

Mai mult, Ionuț Luțu a fost comparat cu servitorii din filmele turcești care nu se căsătoreau pentru a le rămâne loiali până la moarte „stăpânilor” mafioți. „Atunci, ei nu se căsătoreau, rămâneau singuri. Spuneam: ‘Mamă, dacă aș avea și eu un om ca ăsta, așa loial!’. Și mi-a zis Dumnezeu: ‘Hai că-ți dau eu un om loial!’. Și mi l-a dat pe Luțu. Om loial ca-n filmele turcești.  Nu numai asta, toți oamenii mei care lucrează în funcții-cheie, mă refer la FCSB, Meme, Argăseală, eu le-am făcut vile în Pipera. Tuturor oamenilor mei care sunt în funcții-cheie și apropiați de mine le-am luat case, mașini. Ca să poată să mă slujească cu credință, trebuie ca familia și copiii lor să nu aibă griji. Dacă ăia din jur nu sunt satisfăcuți, te bârfesc, te trădează.

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Eu nici nu mai țin minte cifrul, el îl știe. Și astea pe care le am eu, mail-ul de la telefonul meu, el îl știe. Îi spun: ‘Ia spune, mă, mail-ul!’. El știe cifrul, mail-ul, parolele, numai el. Merită Luțu, merită! Tot ce are nevoie familia mea, el e și colo, și colo, și colo”, a explicat Gigi Becali.

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Gigi Becali a rostit numele „celui mai loial om de pe fața pământului”

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Flaviu Popa
Flaviu Popa
Flaviu Popa este redactor pe sport la Fanatik. A debutat ca ziarist la Gazeta Sporturilor și a mai scris pentru site-uri ca City News, Look TV, Ziar de Cluj.
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