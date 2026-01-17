Gigi Becali a rupt tăcerea despre transferul lui Olimpiu Moruțan la FCSB: „Am negociat salariul cu el”

ADVERTISEMENT

FANATIK a anunțat în exclusivitate că Olimpiu Moruțan este foarte aproape de a semna un contract cu Rapid. Gigi Becali a mărturisit că a negociat cu fotbalistul de echipă națională. Unde s-au întrerupt discuțiile.

Gigi Becali a rupt tăcerea despre transferul lui Olimpiu Moruțan la FCSB

În cadrul FANATIK SUPERLIGA, Gigi Becali a mărturisit că a negociat cu . Dacă va semna cu rivala, patronul FCSB a recunoscut că nu va fi supărat.

„(n.r. – Care e treaba cu Moruțan?) Eu spun cum s-a întâmplat, adevărul. M-a sunat Vulturar și m-a întrebat dacă îl vreau pe Moruțan. M-a sunat acum vreo 4 zile. Eu am zis ‘da, normal că îl vreau’. După a zis că poate se duce la Craiova, dar eu am zis ‘nu cred că se duce în altă parte, că e copilul nostru’.

Am vorbit cu Moruțan, i-am spus ce salariu pot să îi dau. Nu are rost să spun acum ce salariu puteam să îi dau, poate se duce acolo (n.r. – la Rapid) și e mai avantajos pentru el.

După care am spus să îi zică băiatului să vină la mine, ca să vorbim, să îl semnăm. Ieri am văzut la voi că se duce la Rapid. (n.r. – Vă deranjează treaba asta?) Nu, nu mă deranjează! Fiecare om să facă ce îi place lui. El după strânge roadele în funcție de ce a făcut, eu nu mă supăr”, a declarat Gigi Becali.

Gigi Becali a negociat salariul lui Olimpiu Moruțan

În continuare, în caz contrar nu ar fi negociat direct cu jucătorul pentru salariu. Gigi Becali îl respectă pe fostul său jucător și nu vrea să îi facă rău înainte de revenirea în SuperLiga.

„Nu am nicio problemă că se duce la Rapid, poate e bine pentru el acolo. (n.r. – Se întărește Rapid cu Moruțan?) Normal, că e jucător valoros! Dacă nu era jucător bun, eu nu negociam salariul cu el. Venea liber la noi. Nu vreau să discut asta, să fie sănătoși, e problema lor. Fiecare om să facă cum îi vine lui, respect decizia fiecăruia.

Să vedem ce va face Moruțan acolo. Nu știu dacă e stelist, nu vreau să îi fac rău băiatului. Moruțan e un băiat de aur, are sufletul de copil. Moruțan e un jucător valoros, te ajută, are viziune de joc. Dacă eu îl voiam cu orice preț, îl sunam pe Moruțan și îi spuneam să nu meargă la Rapid, ci să vină la noi. Eu îl chemam și venea”, a mai spus Gigi Becali.

Olimpiu Moruțan a plecat pe bani mulți de la FCSB

Olimpiu Moruțan (26 ani) a fost legitimat la FCSB între iunie 2018 – august 2021. Fotbalistul a impresionat în cele trei sezoane petrecute la echipa campioană, astfel că a făcut obiectul unui transfer pe bani mulți.

Galatasaray plătea nu mai puțin de 4,1 milioane de euro în schimbul mijlocașului ofensiv în vara lui 2021. Ulterior, Olimpiu Moruțan a mai fost legitimat la Pisa, Ankaragücü și Aris Salonic.

2 milioane de euro este cota lui Olimpiu Moruțan

107 meciuri, 14 goluri și 30 de pase decisive a adunat mijlocașul ofensiv în tricoul FCSB