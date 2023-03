Gigi Becali a rupt tăcerea în dosarul care îl poate duce din nou la pușcărie: „Milițienii vin și fac poze cu mine! Procurorii trebuie să plătească!”. Video

Gigi Becali a rupt tăcerea în dosarul votului la „Referendum pentru familie”, care îl poate duce din nou la pușcărie. Patronul celor de la FCSB pentru fraudă electorală și riscă să stea în închisoare între 6 luni și 3 ani. Cazul care îl are protagonist pe Gigi Becali se află în custodia Judecătoriei Buftea, care .

Gigi Becali a rupt tăcerea în dosarul care îl poate trimite din nou la pușcărie: „Primul procuror a fost deștept”

În anul 2018, Gigi Becali a fost prezent la „Referendumul pentru familie”, însă omul de afaceri nu avea drept de vot din cauza condamnării pe care a primit-o în urmă aproape 10 ani. Latifundiarul din Pipera a primit o pedeapsă complementară prin care i se interzice să aleagă și să fie ales timp de 5 ani de la executarea pedepsei.

ADVERTISEMENT

VEZI VIDEO MAI JOS

„La referendum iar. În primul rând nu votezi, participi. La referendum mie mi s-a luat dreptul de a vota și a fi ales în funcții publice. Am ales eu pe cineva în funcție publică? Îți dai seama, dacă oamenii nu au inteligență. Au răutate. Primul procuror a fost deștept.

Pentru că nu există pedeapsă pentru participare fără drept la referendum a venit alt procuror și a schimbat-o. ‘A votat fără drept să voteze’. O persoană a furat dintr-o casă și după schimbă acuzația. L-a anchetat că a furat, dar după zice a violat. Fără să aducă la cunoștință măcar. Trebuie să faci probe, de ce schimbi acuzația?”, a declarat Gigi Becali

ADVERTISEMENT

Gigi Becali nu-l cunoaște pe procurorul care se ocupă de dosarul ce-l poate trimite din nou la pușcărie: „Vin și fac poze cu mine”

Dacă va fi găsit vinovat în dosarul pentru referendum, Gigi Becali riscă să fie pedepsit cu închisoare de la 6 luni până la 3 ani, fie să primească amendă sau să-i fie interzise anumite drepturi, anunță Gândul. La ultima sa ieșire publică, Gigi Becali a mărturisit că nu-l cunoaște pe procurorul dosarului.

„Îți schimbă acuzația, a venit pe aici, eu nu l-am văzut pe procurorul ăla niciodată în viața mea. A venit aici un milițian. ‘Hai, bre nea Gigi, hai, bre nea Gigi!”. Pe urmă au mai venit încă doi milițieni. Făceau poză cu mine. Eu ce să cred dacă ei fac poze cu mine și vin și îmi iau declarații la Palat?

ADVERTISEMENT

Nici nu mă cheamă acolo, să mă duc. Nici nu îl cunosc pe procuror. Asta este justiție? N-am avut nici dreptul la avocat. În momentul în care chemi la audieri pe martorul care a făcut reclamația trebuia să înștiințezi avocatul. Niște prostii! Un mandat trebuie pus în executare.

Eu am avut un mandat de la Curtea Supremă. Statul trebuie să-l pună în executare. Știți cum este? Ca și când sunt condamnat la trei ani de pușcărie și eu mă plimb prin București și vine cineva și spună că am evadat. Păi, pune bă în executare mandatul. Tu vino și ia-mă de acasă.

ADVERTISEMENT

„Procurorii trebuie să plătească odată”

„Eu când m-am dus în sala aia trebuia să zică: ‘Domnule, Becali! Nu ai dreptul!’ Orice om care e pus pe listă, spune legea, poate să voteze. Eu am vrut să plec.’Nu, domnul Becali. Lasă că dăm telefon’. Niște tâmpenii! Îți face zile negre, vede familia.

ADVERTISEMENT

Dar ei trebuie să răspundă, să plătească odată procurorii ăștia. Pentru că vezi? Și Talpan. Le aducem înapoi, dar cât am suferit. Pentru ce chestiile astea? Astea sunt lucrurile și cu Becali, că pleacă Becali, că pușcărie Becali. Păi ce mă că am participat la referendum. În primul rând, la referendumul acela eu am strâns 3 milioane, eu am finanțat strângerea de semnături.

Cum să nu particip? Acolo scrie clar, legea! Participă la referendum, nu votează la referendum. Scrie clar, nu are voie să aleagă sau să fie ales. N-am ales pe nimeni. Asta este treaba”, a mai declarat Gigi Becali.

Gigi Becali îl atacă pe Florin Talpan: „El vrea cum era pe vremuri”

Totodată, Gigi Becali nu a ezitat să-l ironizeze pe Florin Talpan. FCSB a primit o decizie favorabilă din partea Înaltei Curți de Casație și Justiție, care a trimis spre rejudecare cazul palmaresului disputat cu CSA Steaua.

„(n.r. Talpan) Plânge.’Nu mă ajută nimeni’. El vrea cum era pe vremuri. Lasă că se duce unul de pe la servicii. Nu mai merge. Bine, mai merge, nu prea mult. Sunt judecători tineri pe care nu au cu ce să-i agațe. Și știu și carte. N-ai ce să le faci. Ei judecă și gata.

Bine, pădure fără uscăture nu există. Milițianul care mi-a făcut mie dosarul era tânăr. Dacă pe procuror nu l-am văzut în fața mea. Eu nu-l cunosc. Venea milițianul la Palat”, au fost cuvintele lui Gigi Becali.