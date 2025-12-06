Sport

Gigi Becali a sărit în ajutorul lui Florentin Petre într-un moment critic: “M-a salvat! Fac orice pentru el, doar să nu antrenez FCSB”

Florentin Petre nu o să uite niciodată gestul lui Gigi Becali, care l-a ajutat atunci când avea cea mai mare nevoie în viață. Ce a spus secundul lui Dinamo despre respectul pe care i-l poartă patronului FCSB
Ciprian Păvăleanu
06.12.2025 | 11:30
Gigi Becali a sarit in ajutorul lui Florentin Petre intrun moment critic Ma salvat Fac orice pentru el doar sa nu antrenez FCSB
EXCLUSIV FANATIK
Florentin Petre este gata să facă orice pentru omul care a plătit pentru a-i salva viața, mai puțin să antreneze FCSB. Foto: Colaj FANATIK
Viața lui Florentin Petre a fost dată peste cap atunci când a aflat în anul 2000 că suferă de o boală infecțioasă la ficat. El s-a tratat, însă ulterior boala a recidivat, iar Gigi Becali a fost cel care l-a ajutat cu o sumă consistentă de bani pentru a-i salva viața.

De ce boală a suferit Florentin Petre și ce a spus despre ajutorul venit din partea lui Gigi Becali

Florentin Petre este o legendă la Dinamo, unde a jucat sute de meciuri ca fotbalist. În anul 2000, când cariera sa era în plină ascensiune, „piticul”, așa cum era poreclit de colegi, era pe culmile gloriei după ce câștigase Liga 1 alături de „câinii roșii”, însă o veste cumplită i-a întors lumea cu susul în jos.

Chiar înainte de un transfer în Spania, lui Florentin Petre i s-a făcut rău după ce a băut un pahar cu vin roșu. În urma analizelor, fotbalistul a aflat că suferă de hepatita C, o boală infecțioasă a ficatului. În 2014, aceasta a recidivat, însă Gigi Becali i-a sărit în ajutor. Legenda lui Dinamo a dezvăluit că ar face orice pentru omul de afaceri, mai puțin să antreneze la FCSB:

„Am fost foarte bolnav atunci. Cam în 2014. Nu mă simțeam bine deloc, îmi era foarte frig. Am fost să-mi fac analizele și mi-au ieșit mai proaste decât prima dată când mi-au descoperit hepatita. M-am speriat foarte tare. Am reluat tratamentul și m-am pus pe picioare. Nea Gigi a avut un rol foarte important.

(n.r. – Ai face orice pentru el?) Dacă-mi spune mâine că vrea să ia masa cu mine în cea mai îndepărtată zonă a planetei, merg cu el fără niciun fel de problemă, doar să nu mă pună antrenor la FCSB, pentru că n-o să merg niciodată. Aș face orice pentru el după gestul pe care el l-a făcut. M-a salvat într-un moment foarte greu al vieții mele și o să-i mulțumesc mereu. De fiecare dată când merg la biserică îi mulțumesc pentru acest gest”, a spus Florentin Petre la FANATIK DINAMO.

Cu ce sumă l-a ajutat Gigi Becali pe Florentin Petre

Gigi Becali a venit în viața lui Florentin Petre ca un adevărat salvator și i-a plătit tratamentul pentru hepatita C, care nu era deloc ieftin. Conform spuselor secundului de la Dinamo, patronul lui FCSB ar fi dat din propriul buzunar o sumă de aproximativ 40.000 de euro pentru a-i salva viața dinamovistului.

„La momentul acela, tratamentul era foarte scump, undeva la 30-40 de mii de euro. Cine să-ți dea cadou atâția bani? Un rol important l-a avut Ana Maria Prodan. Ea m-a ajutat să ajung la el, prin relația pe care o avea cu Gigi Becali, altfel trebuia să aștept mult și bine. Cam până în perioada asta trebuia să iau tratamentul. Hepatita mea nu era atât de gravă, era undeva de gradul doi și trebuia să aștept, dar nea Gigi m-a salvat mai repede decât preconizam eu”, a mai spus Florentin Petre la FANATIK DINAMO.

Florentin Petre, SALVAT de rivalul Gigi Becali. CONFESIUNE TULBURATOARE a dinamovistului

