Sport

Gigi Becali a scăpat de ministra care l-a scos din sărite! Și-a luat adio de la Guvern: ”Vă mulțumesc!”

Traian Terzian
20.10.2026 | 19:52
Gigi Becali a scapat de ministra care la scos din sarite Sia luat adio de la Guvern Va multumesc
ULTIMA ORĂ
Ministra care l-a înfuriat pe Gigi Becali (68 de ani) nu mai face parte din Guvern. Sursă foto: colaj Fanatik
Gigi Becali a primit o veste bună. Ministra cu care a fost în conflict din cauza bisericii ridicate pe malul Lacului Techirghiol a părăsit Guvernul.
ADVERTISEMENT

După ce Guvernul Luca Niculescu a primit votul de învestitură în parlament, Gigi Becali (68 de ani) poate răsufla ușurat. A scăpat de ministra Mediului, Apelor și Pădurilor, Diana Buzoianu, cu care a avut un conflict deschis din cauza bisericii de la Techirghiol.

Ministra care l-a enervat pe Gigi Becali a părăsit Guvernul

Odată ce Guvernul lui Luca Niculescu a trecut de Parlament, miniștrii care au făcut parte din cabinetul interimar al premierului Ilie Bolojan au părăsit funcțiile. Printre aceștia și Diana Buzoianu (32 de ani), cea care a condus ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor în ultimele 16 luni. Postul va fi ocupat mai departe de la Natalia Intotero de la PSD.

ADVERTISEMENT

”Vă mulțumesc! A fost o onoare să pot munci pentru România, din rolul de ministră în Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor. Un an și 4 luni pline, cu enorm de multe proiecte lansate și cu reforme deblocate.

Munca noastră continuă într-o nouă etapă. Avem enorm de multe de îndreptat ca fiecare dintre noi să aibă toate drepturile protejate și să ducă o viață demnă în România. Vă mulțumesc!”, a scris deputata USR, pe contul de Facebook.

ADVERTISEMENT
„Justiţiarul de Berceni” a fost reţinut de poliţiştii din Ploieşti pentru lipsire de...
Digi24.ro
„Justiţiarul de Berceni” a fost reţinut de poliţiştii din Ploieşti pentru lipsire de libertate şi lovire sau alte violenţe

Gigi Becali, atacuri în valuri la adresa fostei ministre

Decizia Dianei Buzoianu de a-i bloca ridicarea unei biserici de lemn pe malul Lacului Techirghiol, după ce un ONG a reclamat faptul că construcția afectează habitatul unor specii de fluturi, Gigi Becali a avut o reacție virulentă la adresa ministrei. Omul de afaceri a dus discuția în zona politică și a declarat că atât șefa de la Mediu cât și USR, partidul din care face parte, sunt ”slujitorii Satanei”.

ADVERTISEMENT
Gigi Becali s-a convins imediat! L-a descris în două cuvinte pe Luca Niculescu,...
Digisport.ro
Gigi Becali s-a convins imediat! L-a descris în două cuvinte pe Luca Niculescu, noul prim-ministru al României

Patronul FCSB nu s-a putut împotrivi deciziei ministeriale și a declarat în exclusivitate pentru FANATIKbiserica a fost luată deja de la Techirghiol. Gigi Becali a mai avut apoi o reacție vehementă la adresa Dianei Buzoianu și a mărturisit că vin vremuri tot mai grele dacă se dărâmă biserici.

ADVERTISEMENT

Slujitoarea Satanei, Buzoianu, a zis: «Pârlește-mă». Buzoianu este copilul lui Satan. A făcut zonă tampon. A spus că proprietatea mea este zonă tampon. Este lemn. Eu nu am nevoie de autorizație de construire. Am nevoie de amplasament. Este proprietate intravilană.

Trebuie să scăpăm de USR-ul satanist. A venit un ONG bulgăresc. Vine cu consilierul lui Nicușor Dan și cu SPP-ul pentru o biserică ortodoxă. Cum să vină consilierul președintelui cu SPP-ul și cu unul de la o asociație de păsări și fluturi? Dumnezeu a făcut păsările și fluturii. Oamenii sunt vinovați dacă votează oameni care slujesc lui Satan”, a declara Gigi Becali nervos la acel moment.

ADVERTISEMENT
1.75 este cota Betano pentru ”cornere: peste 9.5” la FCSB - Rapid
Liga 2, etapa 10. Chindia Târgoviște urcă pe podium după victoria cu ASA...
Fanatik
Liga 2, etapa 10. Chindia Târgoviște urcă pe podium după victoria cu ASA Târgu Mureș. Cum arată clasamentul
Universitatea Craiova, surpriză de ziua lui Filipe Coelho! Ce l-a așteptat pe portughez...
Fanatik
Universitatea Craiova, surpriză de ziua lui Filipe Coelho! Ce l-a așteptat pe portughez la aeroport
Ce se întâmplă cu fiica tenismenilor Elina Svitolina și Gael Monfils, după divorț....
Fanatik
Ce se întâmplă cu fiica tenismenilor Elina Svitolina și Gael Monfils, după divorț. Imaginea care spune totul
Tags:
Traian Terzian
Traian Terzian
Traian Terzian este redactor la Fanatik. Prima experiență în presă a fost la Sportul Românesc, Mediafax, timp de 19 ani, și apoi la News.ro, până în septembrie 2017.
Parteneri
Mitică Dragomir dă de pământ cu transferul vizat de Gigi Becali: 'Ruginit!'
iamsport.ro
Mitică Dragomir dă de pământ cu transferul vizat de Gigi Becali: 'Ruginit!'
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții + cartea „Cei 33”
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!