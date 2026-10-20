Gigi Becali a scăpat de ministra care l-a scos din sărite! Și-a luat adio de la Guvern: ”Vă mulțumesc!”

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După ce Guvernul Luca Niculescu a primit votul de învestitură în parlament, Gigi Becali (68 de ani) poate răsufla ușurat. A scăpat de ministra Mediului, Apelor și Pădurilor, Diana Buzoianu, cu care a avut un conflict deschis din cauza bisericii de la Techirghiol.

Ministra care l-a enervat pe Gigi Becali a părăsit Guvernul

Odată ce Guvernul lui Luca Niculescu a trecut de Parlament, miniștrii care au făcut parte din cabinetul interimar al premierului Ilie Bolojan au părăsit funcțiile. Printre aceștia și Diana Buzoianu (32 de ani), cea care a condus ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor în ultimele 16 luni. Postul va fi ocupat mai departe de la Natalia Intotero de la PSD.

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”Vă mulțumesc! A fost o onoare să pot munci pentru România, din rolul de ministră în Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor. Un an și 4 luni pline, cu enorm de multe proiecte lansate și cu reforme deblocate.

Munca noastră continuă într-o nouă etapă. Avem enorm de multe de îndreptat ca fiecare dintre noi să aibă toate drepturile protejate și să ducă o viață demnă în România. Vă mulțumesc!”, a scris deputata USR, pe contul de Facebook.

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Gigi Becali, atacuri în valuri la adresa fostei ministre

Decizia Dianei Buzoianu de a-i bloca ridicarea unei biserici de lemn pe malul Lacului Techirghiol, după ce un ONG a reclamat faptul că , Gigi Becali a avut o . Omul de afaceri a dus discuția în zona politică și a declarat că atât șefa de la Mediu cât și USR, partidul din care face parte, sunt ”slujitorii Satanei”.

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Patronul FCSB nu s-a putut împotrivi deciziei ministeriale și a declarat în exclusivitate pentru FANATIK că . Gigi Becali la adresa Dianei Buzoianu și a mărturisit că vin vremuri tot mai grele dacă se dărâmă biserici.

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„Slujitoarea Satanei, Buzoianu, a zis: «Pârlește-mă». Buzoianu este copilul lui Satan. A făcut zonă tampon. A spus că proprietatea mea este zonă tampon. Este lemn. Eu nu am nevoie de autorizație de construire. Am nevoie de amplasament. Este proprietate intravilană.

Trebuie să scăpăm de USR-ul satanist. A venit un ONG bulgăresc. Vine cu consilierul lui Nicușor Dan și cu SPP-ul pentru o biserică ortodoxă. Cum să vină consilierul președintelui cu SPP-ul și cu unul de la o asociație de păsări și fluturi? Dumnezeu a făcut păsările și fluturii. Oamenii sunt vinovați dacă votează oameni care slujesc lui Satan”, a declara Gigi Becali nervos la acel moment.