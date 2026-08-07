Sport

Gigi Becali a scos imediat teancul cu bani! Gestul de milioane pe care l-a făcut patronul FCSB în fața catedralei din Pipera. Foto

Gigi Becali a făcut un nou gest incredibil, de data aceasta în fața catedralei din Pipera, lăcașul de cult pe care îl construiește. Patronul echipei FCSB a scos teancul cu bani
Cristian Măciucă
07.08.2026 | 17:30
Gigi Becali a scos imediat teancul cu bani Gestul de milioane pe care la facut patronul FCSB in fata catedralei din Pipera Foto
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Gigi Becali, cu teancul la purtător! Gestul de milioane pe care l-a făcut patronul FCSB în fața catedralei din Pipera. FOTO: Fanatik
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Gigi Becali (68 de ani) face în continuare gesturi deosebite pentru persoanele care au nevoie de ajutor. Patronul FCSB răspunde solicitărilor venite din partea celor care au probleme financire sau medicale. O nouă scenă de acest gen s-a petrecut la catedrala din Pipera.

Gigi Becali a scos teancul de bani în fața catedralei din Pipera

Latifundiarul din Pipera a fost surprins în timp ce oferea bani unui bărbat care i-a cerut ajutor chiar în apropierea catedralei. Fără să stea prea mult pe gânduri, Gigi Becali a scos din buzunar câteva sute de lei și i-a înmânat acestuia, într-un gest care a atras atenția celor prezenți în zonă. – vezi FOTO

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Gigi Becali își dedică o mare parte din timp construcției catedralei din Pipera, proiect pe care îl consideră cel mai important din viața sa. Patronul FCSB este prezent aproape zilnic pe șantier și urmărește îndeaproape evoluția lucrărilor. Omul de afaceri a investit până acum aproximativ 10 milioane de euro în lăcașul de cult.

Gigi Becali a apărut la catedrală cu supercar-ul de 500.000 de euro

Deși biserica a fost deja sfințită, lucrările sunt departe de a fi încheiate, iar Becali este conștient că va mai avea nevoie de câțiva ani pentru a vedea proiectul finalizat în forma pe care și-o dorește. Gigi Becali și-a făcut apariția cu stil la șantier, la volanul Rolls-Royce-ului Ghost de culoare albastră, automobil de lux evaluat la aproximativ 500.000 de euro.

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De-a lungul timpului, Becali a declarat că acesta este mașina sa preferata și că ar urma să fie ultimul autoturism pe care îl va conduce în această viață. La un moment dat, un bărbat s-a apropiat de patronul FCSB și i-a cerut ajutor chiar pe treptele catedralei din Pipera. Acesta părea să aibă probleme de sănătate, având un dispozitiv montat în zona traheei, însă a reușit să îi explice lui Gigi Becali situația în care se află. După ce l-a ascultat, Becali a scos bani din buzunar și i-a oferit câteva sute de lei, gestul fiind observat de cei aflați în apropiere.

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Cristian Măciucă
Cristian Măciucă
Cristi Măciucă este editor pe Sport la Fanatik. A lucrat la Dolce Sport / Telekom Sport (2013-2019), la site-ul telekomsport.ro (2019-2020), comentator de wrestling, MMA, kickboxing și eGames. Pe lângă activitățile din presă, a fost 5 ani arbitru categoria I la AMFB.
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