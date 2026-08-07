Gigi Becali a scos imediat teancul cu bani! Gestul de milioane pe care l-a făcut patronul FCSB în fața catedralei din Pipera. Foto

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Gigi Becali (68 de ani) face în continuare gesturi deosebite pentru persoanele care au nevoie de ajutor. Patronul FCSB răspunde solicitărilor venite din partea celor care au probleme financire sau medicale. O nouă scenă de acest gen s-a petrecut la catedrala din Pipera.

Gigi Becali a scos teancul de bani în fața catedralei din Pipera

Latifundiarul din Pipera a fost surprins în timp ce oferea bani unui bărbat care i-a cerut ajutor chiar în apropierea catedralei. Fără să stea prea mult pe gânduri, Gigi Becali a scos din buzunar câteva sute de lei și i-a înmânat acestuia, într-un gest care a atras atenția celor prezenți în zonă. – vezi

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Gigi Becali își dedică o mare parte din timp construcției catedralei din Pipera, proiect pe care îl consideră cel mai important din viața sa. Patronul FCSB este prezent aproape zilnic pe șantier și urmărește îndeaproape evoluția lucrărilor. .

Gigi Becali a apărut la catedrală cu supercar-ul de 500.000 de euro

Deși , iar Becali este conștient că va mai avea nevoie de câțiva ani pentru a vedea proiectul finalizat în forma pe care și-o dorește. Gigi Becali și-a făcut apariția cu stil la șantier, la volanu .

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De-a lungul timpului, Becali a declarat că acesta este mașina sa preferata și că ar urma să fie ultimul autoturism pe care îl va conduce în această viață. La un moment dat, un bărbat s-a apropiat de patronul FCSB și i-a cerut ajutor chiar pe treptele catedralei din Pipera. Acesta părea să aibă probleme de sănătate, având un dispozitiv montat în zona traheei, însă a reușit să îi explice lui Gigi Becali situația în care se află. După ce l-a ascultat, Becali a scos bani din buzunar și i-a oferit câteva sute de lei, gestul fiind observat de cei aflați în apropiere.