Gigi Becali a scos teancul de bani în fața unor elevi ai unui celebru liceu din București. A urmat un gest al patronului FCSB care a devenit viral pe internet. Video

Gigi Becali, a ajuns din nou viral în mediul online. Patronul FCSB-ului a împărțit bani mai multor elevi al unui liceu bucureștean.

Elevii liceului „Mihai Eminescu” din București au avut o zi pe care cu siguranță nu o vor putea uita vreodată. Gigi Becali a fost filmat și postat ulterior în mediul online cum le-a împărțit bani. Întâlnirea cu patronul FCSB-ului nu putea trece fără a fi imortalizată de tinerii prezenți.

Celebru deja pe platforma TikTok și pentru alte momente hazlii în care a fost protagonist, Gigi Becali a apărut de această dată pe cunoscuta platformă online în timp ce se poza cu tinerii elevi. La un moment dat, latifundiarul din Pipera a scos un teanc de bani, i-a numărat, și a început să împartă în jurul său.

Ce sumă uriașă a câștigat Gigi Becali după ce FCSB s-a calificat în Europa League

FCSB a reușit pentru a doua oară consecutiv să se califice în grupa principală de Europa League, Gigi Becali își freacă din nou palmele în așteptarea unor noi sume importante de bani pentru reușitele echipei sale.

Astfel, doar pentru calificarea în faza ligii , sumă asigurată pentru fiecare dintre echipele participante calificare pe tabloul principal.

În ediția precedentă de Europa League, FCSB a făcut 14 puncte (2.100.000 de euro doar pentru rezultatele obținute). Fiecare punct făcut în grupa principală este recompensat de UEFA cu 150.000 de euro. Cum bucureștenii vor disputa 8 partide și în stagiunea actuală, Gigi Becali poate încasa noi sume importante.