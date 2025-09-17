Sport

Gigi Becali a scos teancul de bani în fața unor elevi ai unui celebru liceu din București. A urmat un gest al patronului FCSB care a devenit viral pe internet. Video

Gigi Becali, gest superb pentru elevii unui liceu din București. Patronul FCSB a ajuns din nou viral pe internet.
Mihai Dragomir
17.09.2025 | 07:30
Gigi Becali a scos teancul de bani in fata unor elevi ai unui celebru liceu din Bucuresti A urmat un gest al patronului FCSB care a devenit viral pe internet Video
Viral din nou pe internet. Gigi Becali a împărțit bani unor elevi din București.

Gigi Becali, cel care a anunțat modificări șoc în primul 11 al FCSB în exclusivitate la FANATIK SUPERLIGA, a ajuns din nou viral în mediul online. Patronul FCSB-ului a împărțit bani mai multor elevi al unui liceu bucureștean.

Gigi Becali, viral după ce a împărțit bani unor elevi din București

Elevii liceului „Mihai Eminescu” din București au avut o zi pe care cu siguranță nu o vor putea uita vreodată. Gigi Becali a fost filmat și postat ulterior în mediul online cum le-a împărțit bani. Întâlnirea cu patronul FCSB-ului nu putea trece fără a fi imortalizată de tinerii prezenți.

Celebru deja pe platforma TikTok și pentru alte momente hazlii în care a fost protagonist, Gigi Becali a apărut de această dată pe cunoscuta platformă online în timp ce se poza cu tinerii elevi. La un moment dat, latifundiarul din Pipera a scos un teanc de bani, i-a numărat, și a început să împartă în jurul său.

Ce sumă uriașă a câștigat Gigi Becali după ce FCSB s-a calificat în Europa League

FCSB a reușit pentru a doua oară consecutiv să se califice în grupa principală de Europa League, după ce a trecut de Aberdeen. Gigi Becali își freacă din nou palmele în așteptarea unor noi sume importante de bani pentru reușitele echipei sale.

Astfel, doar pentru calificarea în faza ligii FCSB primește 4.310.000 de euro din partea UEFA, sumă asigurată pentru fiecare dintre echipele participante calificare pe tabloul principal.

În ediția precedentă de Europa League, FCSB a făcut 14 puncte (2.100.000 de euro doar pentru rezultatele obținute). Fiecare punct făcut în grupa principală  este recompensat de UEFA cu 150.000 de euro. Cum bucureștenii vor disputa 8 partide și în stagiunea actuală, Gigi Becali poate încasa noi sume importante.

