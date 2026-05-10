Gigi Becali a scos teancul de bani în timpul Sfintei Liturghii! Gestul patronului FCSB a atras toată atenția. Ce a urmat

Gigi Becali (67 de ani) este un om foarte credincios și nu se ferește nicio clipă să arate acest lucru. El a fost prezent la Patriarhie duminică dimineață, acolo unde s-a rugat și a cântat împreună cu corul pe tot parcursul Sfintei Liturghii. Generozitatea omului de afaceri a putut fi observată chiar și în biserică, acolo unde a oferit câte 50 de euro copiilor prezenți.

Gigi Becali, cuprins de emoție divină în timpul Sfintei Liturghii

Credința lui Gigi Becali este bine-cunoscută în toată România, iar generozitatea sa la fel. Chiar dacă recunoaște că păcătuiește prin mândrie, omul de afaceri se spovedește periodic și încearcă să se căiască. În ultima vreme el nu a mai fost atât de activ la FCSB, însă tot a mai avut câteva ieșiri necontrolate, ca cea în care s-a bucurat de accidentarea lui Vlad Chiricheș.

și a început să plângă. Ochii săi au fost înlăcrimați în marea majoritatea a timpului, iar rugăciunea sa s-a oprit doar atunci când a cântat alături de corul bisericii. La un moment dat, FANATIK l-a surprins pe latifundiarul din Pipera a scos teancul de bani în biserică și a oferit câte 50 de euro fiecăruia dintre cei trei copii aflați la Patriarhie.

Gigi Becali emoționat la Sfânta Liturghie

FCSB visează la cupele europene

După ce în două sezoane consecutive FCSB a făcut legea în SuperLiga României și a reușit două sezoane europene bune, formația patronată de Gigi Becali a avut un sezon mai puțin strălucit în această stagiune de SuperLiga României. Campioana ultimilor doi ani nu a mai reușit să recupereze punctele pierdute în debutul sezonului și nu a prins un loc în primele șase, iar în prezent evoluează în play-out.

Totuși, Gigi Becali continuă să spere că echipa sa poate salva acest sezon aproape ratat. Singura soluție ar fi ca „roș-albaștrii” să câștige cele două baraje pentru UEFA Conference League. FCSB este matematic calificată pentru barajul de play-out, însă rămâne de văzut dacă-l va juca acasă sau în deplasare. Dacă o va învinge pe una dintre FC Botoșani sau Csikszereda,