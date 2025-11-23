Sport

Gigi Becali a și lăudat un fotbalist de la FCSB după meciul cu Petrolul: “Singurul, dar nu are cu cine”. Concluzie amară: “Dinamo a ieșit în avantaj cu Politic și Musi”

Gigi Becali a avut un singur remarcat de la FCSB după remiza cu Petrolul, de pe Arena Națională, dar a ajuns și la o concluzie amară. Cu ce jucător s-ar fi păcălit în vară.
Răzvan Scarlat
23.11.2025 | 09:45
Gigi Becali a avut un singur remarcat de la FCSB după partida cu Petrolul. Sursa foto: sportpictures.eu
FCSB nu a reușit să învingă nici pe Petrolul, iar campioana României se zbate, în continuare, în partea a doua a clasamentului. Gigi Becali este cu moralul la pământ, mai ales că avea planuri mari pentru acest sezon. Totuși, după remiza cu “lupii galbeni”, latifundiarul din Pipera a avut și un remarcat din echipa sa. În schimb, cu un alt fotbalist susține a greșit atunci când a insistat să-l transfere în vară.

Ce a spus Gigi Becali despre Florin Tănase după FCSB – Petrolul 1-1

În direct la TV Prima Sport, Gigi Becali a dezvăluit că Florin Tănase este, în continuare, numărul 1 de la FCSB, dar că nu are colegi care să se ridice la valoarea sa.

Singurul jucător pe care îl văd este Tănase, dar nu are cu cine juca. Nu avem speranțe. Jocul echipei nu dă speranțe. Joc haotic, țin de minge mult. David Miculescu ține mult de minge. Tavi Popescu, Cisotti. Nu mai văd orizontul. Nu văd viitor bun!”, a spus Gigi Becali în direct la Prima Sport.

De ce crede Gigi Becali că Dinamo a ieșit în avantaj din schimbul Musi – Politic

FCSB duce lipsă de un jucător U21 cu tupeu, exact cum și-ar dori și Gigi Becali, însă omul de afaceri susține că, din România, nu are pe cine transfera. Milionarul a mai precizat că nu regretă că l-a dat pe Alexandru Musi la Dinamo. Îi pare rău, însă, că a avut încredere prea mare în Dennis Politic, care, până acum, a dezamăgit la campioana României.

(n.r. Despre un posibil transfer de jucător U21) Nu am pe cine. Până la urmă îi am eu pe cei mai buni. Mie nu mi-a plăcut Musi niciodată. Dacă îmi dai să aleg între el și Toma, aleg Toma. Dinamo a ieșit în avantaj pentru că Politic nu confirmă. Da, sută la sută a ieșit în avantaj”, a concluzionat Gigi Becali, patronul FCSB-ului.

În vară, FCSB a plătit 970.000 de euro plus Alexandru Musi la schimb pentru transferul lui Dennis Politic de la Dinamo. Dacă atacantul a dezamăgit în tricoul roș-albastru, mijlocașul are evoluții foarte bune pentru roș-albi. Mai mult, Musi ar putea reprezenta inclusiv o soluție pentru echipa națională, după cum a spus și Mihai Stoica.

