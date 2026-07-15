Sport

Mijlocaș ofensiv de 1.4 milioane de euro și atacant stânga de 1 milion de euro la FCSB ! Gigi Becali sparge banca și dă un semnal puternic Craiovei. Exclusiv

Gigi Becali dă lovitură după lovitură la FCSB în mercato! După ce l-a adus pe Gnahore, s-a mai înțeles cu doi jucători străini de top: pe ce posturi evoluează
Gabriel-Alexandru Ioniță
15.07.2026 | 07:39
Mijlocas ofensiv de 14 milioane de euro si atacant stanga de 1 milion de euro la FCSB Gigi Becali sparge banca si da un semnal puternic Craiovei Exclusiv
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Gigi Becali a spart banca! A transferat doi super-jucători. Foto: colaj Fanatik
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Gigi Becali (68 de ani) și FCSB au accelerat în ultimele zile pe piața transferurilor. După ce l-au adus pe Eddy Gnahore, ultima dată la Dinamo, roș-albaștrii au rezolvat și transferul tânărului Luca Stancu de la Hermannstadt, jucător care urmează să îndeplinească în noul sezon în anumite meciuri rolul de „under”, cel mai probabil prin rotație cu Pădurariu.

Ce noi transferuri face Gigi Becali la FCSB pentru 2.4 milioane de euro

Anterior, fosta campioană a României îl adusese și pe Ronny Labonne pentru poziția de fundaș dreapta. Transferul lui Luca Stancu a fost confirmat în spațiul public chiar de către Becali. Cu aceeași ocazie, omul de afaceri a anunțat și că îl așteaptă în continuare pe Denis Drăguș, mutare care are șanse mari să se realizeze în scurt timp, după cum FANATIK a scris în exclusivitate. 

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De asemenea, patronul clubului roș-albastru încă nu exclude nici revenirea lui Florinel Coman. În plus, tot el a transmis că urmează ca în scurt timp la FCSB să fie aduși alți doi fotbaliști ofensivi, indiferent de ce se întâmplă până la urmă cu Drăguș și Coman. Iar acum FANATIK a aflat mai multe detalii.

Doi fotbaliști străini s-au înțeles deja cu FCSB

Concret, este vorba despre doi jucători străini, care s-au înțeles deja cu FCSB și astfel sunt așteptați să ajungă în România în interval de doar câteva zile. Unul este mijlocaș ofensiv, iar pentru el se plătește o sumă de 1.4 milioane de euro. Celălalt este atacant stânga și transferul său se face în schimbul sumei de un milion de euro.

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Bineînțeles că este vorba doar despre sumele de transfer. În mod evident, este de așteptat ca Gigi Becali să le plătească și salarii consistente pentru nivelul financiar din SuperLiga acestor doi jucători. Așadar, se poate spune că aceste mutări reprezintă o reacție a patronului de la FCSB față de campania de mercato pusă în scenă până acum în această vară de Mihai Rotaru la Universitatea Craiova, dar și vizavi de jocul foarte solid prestat de olteni în primele două meciuri oficiale ale sezonului, turul cu Vitebsk din Champions League și Supercupa României cu U Cluj. 

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Gabriel-Alexandru Ioniță
Gabriel-Alexandru Ioniță
Gabriel-Alexandru Ioniță este redactor pe zona de sport la Fanatik din iunie 2025. A debutat în presă la sport.ro, iar ulterior a activat la playsport.ro, prosport.ro și sportpesurse.ro. 
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