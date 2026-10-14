Sport

Gigi Becali a spus adevărul: nu i-a dictat schimbările lui Reghecampf la FCSB! Cine l-a dat de gol: „Bă, nu le-a făcut el!”

Flaviu Popa
14.10.2026 | 21:12
Gigi Becali a spus adevarul nu ia dictat schimbarile lui Reghecampf la FCSB Cine la dat de gol Ba nu lea facut el
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`Gigi Becali nu i-a mai făcut schimbările lui Reghecampf
Gigi Becali este un om de cuvânt și nu i-a mai făcut schimbările lui Laurențiu Reghecampf, așa cum a promis. Martor la această „minune” este chiar Dan Petrescu, în timpul meciului cu Oțelul.
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„Antrenorul” Gigi Becali s-a abținut din a mai face schimbările la FCSB începând cu meciul cu Oțelul Galați. Ce s-a schimbat? Sosirea lui Laurențiu Reghecampf pare că i-a dat încredere lui Becali, care a promis că nu se va băga peste niciun antrenor „adevărat”, care-i inspiră încredere.

Gigi Becali nu i-a mai făcut schimbările lui Laurențiu Reghecampf. Cum a fost posibilă minunea

În mandatul lui Marius Baciu, fostul antrenor recunoaște că patronul era cel care dicta tot la echipa, de la primul 11 la schimbări. Situația s-a schimbat acum, după cum recunoaște amuzat Meme Stoica. Președintele FCSB spune că inclusiv Dan Petrescu a fost martor la „minune”.

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„Eu sunt angajatul lui Gigi. Vorbim de 20 de ori pe zi, suntem prieteni din 2002, chiar dacă sunt angajatul lui. Avem multe discuții care n-au legătură cu fotbalul. Îl am martor pe Dan Petrescu, care l-a monitorizat pe Gigi non-stop, când Reghe făcuse alea două schimbări, cu Gnahoré și Politic. Și Gigi a zis:

«Păi, pe cine a scos? Pe Korenica și Cisotti?». Și Petrescu s-a uitat și a zis: «Bă, nu le-a făcut el!»”, a explicat, amuzat, Stoica în direct la Prima Sport. Interesant, Gigi Becali anunța încă de dinainte ca Reghecampf să vină la FCSB că nu se va mai băga peste viitorul antrenor, dacă acesta este un profesionist care să ofere încredere și să câștige respectul vestiarului.

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Gigi Becali anunță că vrea să transfere cel puțin patru jucători la iarnă, pentru a lua titlul

Imediat după FCSB – Oțelul, scor 1-0, Gigi Becali a anunțat că va aduce mai mulți jucători, fiind nemulțumit de valoarea lotului. Miliardarul a venit neașteptat la meci, însă nu a fost 100% mulțumit de jocul echipei. Această situație s-ar putea schimba în iarnă, după mai multe transferuri „de top”. De altfel, nu este pentru prima dată când Becali se declară nemulțumit de lot și vrea să aducă întăriri cât mai repede.

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„Să ne apropiem cât mai mult până în iarnă, atunci să iau 3-4 jucători, să terminăm play-off-ul pe primul loc și să iau campionatul. Ce ambiții? Există altceva la mine decât campionatul?”, a declarat Gigi Becali la Voyo Sport atunci când a fost întrebare care este planul pentru viitorul apropiat.

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Flaviu Popa
Flaviu Popa
Flaviu Popa este redactor pe sport la Fanatik. A debutat ca ziarist la Gazeta Sporturilor și a mai scris pentru site-uri ca City News, Look TV, Ziar de Cluj.
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