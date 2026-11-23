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Nu e liniște la FCSB nici după 0-0 în etapa 16 cu FC Argeș. Gigi Becali a vorbit a doua zi despre echipa sa. Chiar dacă formația lui a dominat jocul, latifunidarul din Pipera a văzut acum ce posturi trebuie să întărească neapărat în mercato de iarnă, anunțând și câți jucători va aduce. Gigi Becali a vorbit și despre starea lui Ionuț Luțu, care

Concluziile lui Gigi Becali după FC Argeș – FCSB 0-0

Gigi Becali, care , a văzut meciul echipei sale la Mioveni și a spus că el este cel care va decide în totalitate ce se va întâmpla la clubul „roș-albastru” de acum înainte. Latifundiarul din Pipera a pus tunurile pe atacanții săi, care nu s-au lipit de gol nici la această partidă. „Eu am stat și am analizat. Acum nu mai las eu în viața mea, până pun mâinile în coșciug, nu mai comandă nimeni. Poate să vorbească și Vasile și toți jurnaliștii ăștia, care vorbiți de specialiști. Nu mai există! Decât eu, atât! Eu iau hotărârea, nu mai mișcă nimic! Uite care e treaba… Eu am analizat chestiunea. Acum voi să știți, nu e situația gravă. De ce? Pentru că, dacă analizăm meciul, agresivitatea s-a făcut, recuperăm repede mingea. Asta înseamnă că avem agresivitate, nu? Ei, acum ce trebuie să facem? Nu marcăm gol, nu?

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La noi e problemă de atac, ca dovadă că n-au avut niciun șut pe poartă sau dacă au avut, nici nu mai știu. Deci noi n-avem atacant, număr 10, bandă dreaptă, atacant. Nu avem 10, 9 și bandă dreaptă, că David Miculescu ăsta nu prea mai e. Deci noi avem nevoie de trei jucători care, dacă îi avem, se schimbă totul la 180 de grade, așa am analizat-o. M-ați înțeles? Lui David nu poți să-i spui nimic. Eu sunt un om al dreptății, un om al recunoștinței. Acum are o perioadă proastă și el, poate își revine, poate nu-și revine, dar îi zic: «Bă, jos pălăria!», De ce? Omul și-a scos banii și am luat milioane multe cu el, în cupele europene. Eu vreau continuitate. Și eu cred că își va reveni. Dar noi nu avem forță de atac. Noi agresivitate avem, ca dovadă că recuperăm repede mingea, mingea e numai la noi”.

Gigi Becali a vorbit despre transferurile pe care le face la FCSB

Primul aspect pe care Gigi Becali a ținut să îl clarifice în privința transferurilor este că nu vrea să mai repete cazul lui Aymen Boutoutaou, . Ulterior, patronul fostei campioane a precizat că toți jucătorii pe care îi va aduce, în special în compartimentul ofensiv, sunt străini. Dorința sa este să se apropie cât de mult se poate în campionat de liderul Universitatea Craiova „Suntem în negocieri continue de ceva timp. Nu mai fac ca la Boutoutaou. Nu știu dacă aducem din Nigeria, Bogdan Mara nu e angajatul meu, nu știu ce face. La jucătorul sirian vrea 350.000 impresarul, iar fotbalistul cere 450.000, dar puțin mai mult, să fie ca la Boutoutaou. Nu o să mai fie nimeni la FCSB ca Boutoutaou, nu e fotbalist… Nu am vorbit de Ianis Hagi. La finalul anului vreau să ajungem să fim măcar la 10 puncte față de Craiova, de primul loc. Și după aia să mai micșorăm, să ajungem la jumătate, ca să putem să ne batem la campionat!

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Aseară eram nervos, asta nu înseamnă că abandonez lupta, niciodată n-am făcut-o. Argeșul, care a bătut-o pe Dinamo, n-a avut un șut pe poartă cu noi. Mingea numai la noi, am avut o mie de ocazii și clare. Eu vreau mult mai mult, adică să câștig la sigur. Dacă ratez 20, să mai dau măcar trei goluri. Așa vreau eu. Ce-mi trebuie? Atacant, că n-am!, număr 10 și bandă dreaptă. Toți sunt din străinătate, negociem cu ei, deja sunt câțiva jucători pe care i-am văzut și eu. Am văzut doar clipuri așa. Dar, când mă voi hotărî, negociem: cât vrei, ce vrei, înțelegi? Când mă voi hotărî, am să văd un meci întreg, nu stau eu acum să văd două ore. Nu-mi mai vorbiți de Radunovic! E piesă principală, el nu greșește o pasă. Nu pierde mingea la mijlocul terenului, nici el, nici Muhar. De aceea sunt piese principale. La FCSB toți jucătorii vor, toți au foame. Toți trebuie să aducă valoare!”, a mai spus Gigi Becali.

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Gigi Becali, noi detalii despre starea lui Ionuț Luțu

Omul de încredere al lui Gigi Becali a ajuns de urgență la spital, după ce a suferit o criză provocată de o piatră de mari dimensiuni la rinichi. Gigi Becali a transmis cum s-a ajuns în această situație și a explicat că Ionuț Luțu se simte mai bine acum. „E mai bine. El a avut o piatră mare, a avut infecție. I-a făcut nu știu ce drenaj acolo și n-a putut să-i facă operație ca să-i scoată inflamația. Acum pot să îl opereze. Îi spuneam: «Băi, nu mai bea Coca-Cola!». Și le aruncam de la Palat, le aruncam la gunoi. Și el… a început să le ascundă! După aia am aflat că el de fapt le ascunde de mine și tot bea. I-am zis să nu mai bea Coca-Cola, că moare. Acum a zis: «Bă, tată, chiar că era să mor, nu mai beau Coca-Cola». Eu de 50 de ani nu am mai băut!”, a conchis Gigi Becali.

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