Gigi Becali a spus cine va lua campionatul în SuperLiga României: „Nu are cum să piardă titlul”

Chiar dacă FCSB nu evoluează în play-off, Gigi Becali (67 de ani) cunoaște situația din clasament datorită lui Mihai Stoica, care îl ține la curent după fiecare meci. Cu patru etape înainte de final, omul de afaceri este convins că nimeni și nimic nu o mai poate opri pe Universitatea Craiova din a câștiga titlul de campioană.

Nimeni nu o mai poate opri pe Craiova! Gigi Becali îi vede campioni pe olteni

Universitatea Craiova este din ce în ce mai aproape să obțină titlul mult visat. Ultima dată când trofeul din prima ligă ajungea în Bănie se întâmpla în urmă cu 35 de ani, când antrenor la echipă era Sorin Cârțu. Acum, oltenii par de neoprit cu patru etape înainte de final, iar o victorie în meciul cu Dinamo i-ar betona și mai tare poziția, în funcție și de celelalte rezultate.

Gigi Becali nu crede că Universitatea Craiova, echipa prietenului său Mihai Rotaru, mai poate pierde campionatul. Declarațiile lui Gigi Becali ci a simplului fapt că patronul lui FCSB nu vede vreun adversar real pentru formația din Bănie.

„Din patru meciuri ei pot pierde un meci, au doar trei finale nu patru (n.r. Universitatea Craiova). Nu cred că pot pierde campionatul, nu prea ai cum. Nu e o echipă puternică pe care să o văd… Să zicem CFR Cluj, dacă bate în meci direct şi apoi încă unul”, a declarat Gigi Becali la

Chiar dacă este în fotbal de două decenii și jumătate, Gigi Becali recunoaște că nu este atras de fotbal și, în general, nu urmărește niciun meci în care echipa sa, FCSB, nu este implicată. Cu toate acestea,

Parada de goluri dintre cele două semifinaliste l-a făcut pe patronul FCSB să stea lipit de ecran timp de 90 de minute: „Nu m-a interesat pe mine Bayern – PSG. Eu la 22:00 am dat să văd aşa. Când am văzut că se dădea gol după gol, am stat până la final. Eu nu stau să mă uit la fotbal de obicei, nu îmi place fotbalul”, a mai spus Gigi Becali.