Sport

Gigi Becali a spus cine va lua campionatul în SuperLiga României: „Nu are cum să piardă titlul”

Fără FCSB în play-off, Gigi Becali nu este atât de interesat de fotbalul de acolo, însă a spus deja cine va lua titlul. Cine este favorita certă în opinia omului de afaceri
Ciprian Păvăleanu
01.05.2026 | 22:26
Gigi Becali a spus cine va lua campionatul in SuperLiga Romaniei Nu are cum sa piarda titlul
ULTIMA ORĂ
Gigi Becali crede că Universitatea Craiova va fi campioană în acest sezon de SuperLiga României. Foto: Sportpictures.eu
ADVERTISEMENT

Chiar dacă FCSB nu evoluează în play-off, Gigi Becali (67 de ani) cunoaște situația din clasament datorită lui Mihai Stoica, care îl ține la curent după fiecare meci. Cu patru etape înainte de final, omul de afaceri este convins că nimeni și nimic nu o mai poate opri pe Universitatea Craiova din a câștiga titlul de campioană.

Nimeni nu o mai poate opri pe Craiova! Gigi Becali îi vede campioni pe olteni

Universitatea Craiova este din ce în ce mai aproape să obțină titlul mult visat. Ultima dată când trofeul din prima ligă ajungea în Bănie se întâmpla în urmă cu 35 de ani, când antrenor la echipă era Sorin Cârțu. Acum, oltenii par de neoprit cu patru etape înainte de final, iar o victorie în meciul cu Dinamo i-ar betona și mai tare poziția, în funcție și de celelalte rezultate.

ADVERTISEMENT

Gigi Becali nu crede că Universitatea Craiova, echipa prietenului său Mihai Rotaru, mai poate pierde campionatul. Declarațiile lui Gigi Becali nu se datorează jocului bun al oltenilor sau a diferenței de puncte, ci a simplului fapt că patronul lui FCSB nu vede vreun adversar real pentru formația din Bănie.

„Din patru meciuri ei pot pierde un meci, au doar trei finale nu patru (n.r. Universitatea Craiova). Nu cred că pot pierde campionatul, nu prea ai cum. Nu e o echipă puternică pe care să o văd… Să zicem CFR Cluj, dacă bate în meci direct şi apoi încă unul”, a declarat Gigi Becali la Digi Sport.

ADVERTISEMENT
Gigi Becali, vrăjit de PSG – Bayern Munchen. Cum a comentat cel mai spectaculos meci de Champions League din ultimii ani

Chiar dacă este în fotbal de două decenii și jumătate, Gigi Becali recunoaște că nu este atras de fotbal și, în general, nu urmărește niciun meci în care echipa sa, FCSB, nu este implicată. Cu toate acestea, până și el a urmărit integral partida din Liga Campionilor dintre PSG și Bayern Munchen.

ADVERTISEMENT
Parada de goluri dintre cele două semifinaliste l-a făcut pe patronul FCSB să stea lipit de ecran timp de 90 de minute: „Nu m-a interesat pe mine Bayern – PSG. Eu la 22:00 am dat să văd aşa. Când am văzut că se dădea gol după gol, am stat până la final. Eu nu stau să mă uit la fotbal de obicei, nu îmi place fotbalul”, a mai spus Gigi Becali.

ADVERTISEMENT
Tags:
Parteneri
Nicu Ceaușescu a intervenit pentru un fotbalist acuzat că schimba valută în baie...
iamsport.ro
Nicu Ceaușescu a intervenit pentru un fotbalist acuzat că schimba valută în baie la Athenee Palace: 'Diliule la cap, așa prost sunt?'
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!