Gigi Becali a spus-o pentru prima dată: „Cu siguranță au și antrenorii vină”. Extrem de supărat pe Olaru: „Nu își mai revine”

FCSB – Petrolul s-a terminat la egalitate, scor 1-1. Deși Stoian a deblocat scorul pe tabelă în minutul 11, Sălceanu a reușit un super-gol în minutul 47. Ce a spus Gigi Becali despre acest rezultat și ce părere are patronul despre jocul prestat de Darius Olaru.

Gigi Becali, dezamăgit după FCSB – Petrolul 1-1

La scurt timp după fluierul final, Gigi Becali a mărturisit că nu mai crede în redresarea echipei. Patronul FCSB e dezamăgit de atitudinea jucătorilor, aceștia neputând să își dubleze avantajul pe tabelă în meciul cu Petrolul.

„Nu mai cred în ieșire, pe cuvânt! Pe cine să iei și ce să faci? Nu mai știi cu cine să joci. Am încercat cu Cisotti la mijloc, am condus, dar nu era în apele lui Cisotti. L-am băgat pe Șut, șters. Cisotti în bandă, și el, nu avea inspirație deloc.

E prima dată în viața mea la fotbal când nu mai am încredere, nu mai cred. Nu există nici atitudine, hai să dăm 2-0 sau la 1-1, hai să dăm gol să câștigăm meciul. Nu văd”, a declarat Gigi Becali, conform .

Darius Olaru, criticat de Gigi Becali. Ce spune patronul despre antrenori

În continuare, Gigi Becali l-a criticat pe Darius Olaru, fotbalist care nu și-a revenit după accidentare. Totodată, patronul a ținut să dea o parte de vină și antrenorilor Elias Charalambous și Mihai Pintilii.

„Să mă ierte, am jucat cu o echipă prea slabă, Petrolul. Cu siguranță că au și antrenorii vină. E posibil, nu joacă echipa, nu sunt niște trasee lucrate. Dar până la urmă ce să faci? Olaru nu își mai revine, pierde toate mingile, nu își mai revine, ce să faci?

(n.r. – Dacă a contat că a lipsit Bîrligea) Cu siguranță, nu am avut un atacant de careu, nu? Nu văd cum mai putem să ieșim din treaba asta. E posibil să intrăm în play-off, dar nu ai cum să câștigi campionatul”, a conchis Gigi Becali.

Cum arată clasamentul după FCSB – Petrolul

, într-un meci în care a deschis scorul prin Alex Stoian, jucătorul care i-a confirmat lui Gigi Becali încrederea acordată. Tânărul fotbalist a marcat în minutul 11, însă avantajul nu a rezistat prea mult după pauză. Pentru formația ploieșteană, Sălceanu a restabilit egalitatea în minutul 47, printr-o execuție spectaculoasă.

După acest rezultat, FCSB se află pe poziția a 10-a în clasament, acumulând 21 de puncte și rămânând la patru puncte în urma Farului. De cealaltă parte, , ajungând la șase meciuri consecutive fără înfrângere și ocupând locul 12, cu un total de 16 puncte.