Gigi Becali a spus tot! De ce l-a cedat pe Șut în Emirate: „Dacă voiam, îl țineam și cu asta basta!”

Adrian Șut o va părăsi pe FCSB și se va transfera în Emiratele Arabe Unite la Al-Ain, mutarea fiind anunțată în exclusivitate de FANATIK. Gigi Becali a comentat transferul mijlocașului și a dezvăluit de ce l-a cedat pe acesta la formația din Orientul Mijlociu.

De ce l-a cedat Gigi Becali pe Adrian Șut în Emiratele Arabe Unite

Gigi Becali a dezvăluit că Mihai Stoica a fost cel care a purtat negocierile cu cei de la Al-Ain pentru transferul lui Adrian Șut, care se va alătura în curând liderului din UAE Pro League. „De Sărbători nici nu am mai dat drumul la televizor. L-am întrebat pe MM între timp, ca să știu ce vă zic vouă.

I-am zis să facă el cum știe, nu mă mai interesează după bucuria asta atât de mare de Sărbători. Și a făcut el ce a vrut, l-a dat pe un milion jumate, a plecat băiatul, e terminată afacerea. Nu mai era mulțumit în România. Probabil că ia acolo un milion pe an. Nu mai voia, voia să plece. Dacă voiam eu să-l țin, îl țineam și cu asta basta.

Nu pot să spun mai multe lucruri, spun și eu ce pot să spun, nu? Nu, nu e vorba de ofertă. Dacă i-am spus lui MM să facă ce vrea, ce înseamnă? E prima dată în viața mea când fac asta. Că erau Sărbătorile și eram prea bucuros. Acum nu înseamnă că fiecare jucător pleacă când vrea. Nu înseamnă că Tănase pleacă. Tănase e Redondo, nu?”, a declarat patronul FCSB-ului la . .

Câte partide a strâns Adrian Șut la FCSB

Înainte de a-și adăuga numele pe , Adrian Șut a strâns 212 partide pentru gruparea „roș-albastră”, reușind să marcheze 16 goluri și să ofere 14 pase decisive. Acesta a cucerit două titluri de campion și două Supercupe cu formația „roș-albastră”, jucând un rol important și la parcursul impresionant din sezonul trecut de Europa League.

Șut a semnat cu FCSB în 2019, însă s-a alăturat echipei un an mai târziu. Înainte de a evolua pentru gruparea „roș-albastră”, Șut a jucat la nivel de seniori pentru ASA Târgu Mureș, Unirea Jucu, Pandurii Târgu Jiu și Academica Clinceni. Începând din 2024, mijlocașul evoluează și la prima reprezentativă a României, pentru care a strâns 8 selecții. .