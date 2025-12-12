Gigi Becali a spus totul despre minunea de la FCSB – Feyenoord 4-3: „După 5 minute am sunat iar”. Mesaj pentru van Persie: „I-am dat la căpățână!”. Exclusiv

ADVERTISEMENT

FCSB a reușit o performanță uluitoare în Europa League. Campioana ultimelor două sezoane din SuperLiga a întors-o pe Feyenoord Rotterdam de la scorul de 1-3, iar schimbările făcute de Gigi Becali au fost cheia succesului. Patronul „roș-albaștrilor” i-a transmis un mesaj clar lui Van Persie.

Cum a gândit Gigi Becali schimbările din FCSB – Feyenoord 4-3. Toate culisele remontadei

FCSB a început în forță meciul cu Feyenoord Rotterdam de pe Arena Națională și a deschis scorul prin lovitura de cap a lui Ngezana. Batavii au revenit și au intrat la pauză cu avantaj de un gol, iar imediat după pauză au mai punctat o dată și au dus scorul de 1-3.

Din acel moment, FCSB a preluat frâiele și a câștigat cu 4-3 la final. În direct la FANATIK SUPERLIGA, el a dezvăluit toate culisele schimbărilor din meciul de joi seară:

„Noi am făcut o strategie de la început. Am zis să-i odihnim pe Cisotti, Tănase, iar Pantea și Crețu să joace fiecare câte o repriză, ca în meciul cu Slobozia să joace Pantea în stânga și Crețu în dreapta. În timpul meciului, am văzut că nu am cum să fac astea. Malcom Edjouma trebuia să intre în locul lui Tănase și Toma în locul lui Cisotti, iar Graovac în locul lui Șut.

Când am văzut că Baba era mortăciune și dădea toate mingile doar la ei, am zis să-l bage pe Graovac și să-l treacă pe Lixandru la mijloc. Trebuie schimbat și George (n.r. – Popoescu) Ce să-i fac lui Cisotti? Trebuie să joace tot meciul, n-am ce face. George nu mai e… jucăm cu om în minus. Face circ pe teren, e râs. Am făcut astea două schimbări și după am sunat iar, peste 5 minute, și am zis să-l bage și pe Crețu, pentru că aveam nevoie de fundaș lateral care să urce.

Când era 3-1 pentru ei, l-am băgat pe Edjouma ca să avem mai multă forță în atac. L-am mai băgat și pe Chiricheș, că Ngezana a zis că nu mai poate să joace. Vrăjeli, minciuni. Mai bine așa, dacă nu intra Chiricheș poate nu câștigam meciul”, a spus Gigi Becali la FANATIK SUPERLIGA.

Gigi Becali, mesaj clar pentru Van Persie: „Ți-am dat la căpățână de ți-au sărit capacele!”

La conferința de presă premergătoare partidei cu FCSB, pentru meciul de pe Arena Națională. Marele fost internațional olandez a rămas perplex la finalul partidei, iar privirea sa a rămas încremenită timp de momente bune după ce a fost întors de la scorul de 3-1. Gigi Becali i-a transmis fostului atacant un mesaj clar:

„Păi na, mă, că ți-am dat echipa. Eu sunt antrenor bătrân, mă, am experiență, el se pune cu mine? I-au zis că dau echipa, na că-ți dau la căpățână până îți sar capacele și vă trimit pe toți înapoi pe stradă la Rotterdam. Vă trimit la Amsterdam pe toți. Îți dai seama că l-am bătut cu tot cu echipa dată. Se uita pe tabletă la ce greșeli făceau ai lui. Ce, stau să mă mai obosesc? Din sufragerie mă relaxez și-l bat”, a mai spus Gigi Becali.

Gigi Becali pregătește o surpriză la FCSB: „Știu de ce avem nevoie ca să dăm multe goluri”

FCSB a avut în acest sezon probleme atât pe construcție, la mijlocul terenului, cât și la finalizare. Gigi Becali știe care este soluția pentru ca echipa sa să înceapă să marcheze pe bandă rulantă, iar planul său urmează să fie pus în aplicare încurând:

„Ai văzut ce reacție are echipa asta când intră în reacția mingii? Van Persie nu e prost. N-am eu timp, că i-aș da două-trei lecții ca să plece mai învățat la Olanda. El m-a impresionat, a zis că e o echipă care reacționează repede când intră în posesia mingii. Noi, chiar dacă jucăm cu echipe mai mari decât noi, când intrăm în posesie sunt periculoși. Eu știu ce am nevoie ca să marcăm goluri. O să vezi. Nu e secret, o să vezi tu. Se iau alții după mine apoi. Lasă-i, să nu se mai învețe”, a mai declarat Gigi Becali la FANATIK SUPERLIGA.