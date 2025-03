Gigi Becali a spus totul despre relația de prietenie cu Șumudică. „O să fiu recunoscător toată viața mea”

. Într-un dialog fabulos purtat cu a oferit toate detaliile despre relația de prietenie pe care o are cu tehnicianul rivalei.

Gigi Becali, ajutorul lui Marius Șumudică din pandemie: „Am trimis perfuzii și un asistent la familia lui”

Gigi Becali a povestit la FANATIK SUPERLIGA cum l-a apelat Marius Șumudică în perioada pandemiei. Antrenorul se afla în străinătate, iar acesta i-a solicitat ajutorul patronului de la FCSB.

Când a auzit de situația în care se afla familia lui Marius Șumudică, Gigi Becali a trimis de îndată ajutoare, printre care medicamente, perfuzii, dar și un asistent care să monitorizeze starea de sănătate.

„Când mi-a dat Șumudică telefon din străinătate și mi-a spus ‘Gigi, are tata nu știu ce probleme, are soția nevoie de nu știu ce medicamente’, imediat am trimis perfuzii și un asistent la familia lui”, a povestit Gigi Becali.

Marius Șumudică: „Nu am ascuns niciodată prietenia mea cu Gigi Becali”

Marius Șumudică a intervenit și i-a mulțumit încă o dată lui Gigi Becali. Totodată, antrenorul Rapidului a mărturisit că nu a ascuns relația de prietenie specială pe care o are cu patronul FCSB-ului.

„Am recunoscut tot timpul și o să fiu recunoscător toată viața mea! Am recunoscut și recunosc lucrul acesta, iar din acest motiv este prietenul meu și niciodată nu am ascuns prietenia mea cu Gigi Becali și ceea ce a făcut pentru familia mea”, a spus Marius Șumudică.

Gigi Becali a completat: „Nu aveam niciun avantaj atunci, pentru că el era plecat în străinătate, acolo antrena. Era disperat ‘Gigi, ce să fac?’ Era pandemie atunci și lumea era speriată.”

