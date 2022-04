Gigi Becali a stabilit procentele pentru câștigarea titlului. Revine FCSB în Ghencea? ”O să jucăm acolo dacă va fi nevoie”

Dacă ardelenii au criticat vehement maniera de arbitraj a lui Istvan Kovacs, finanțatorul ”roș-albaștrilor” și a promis că nu va mai vorbi vreodată urât despre el.

FCSB, cele mai mari procente la câștigarea titlului în viziunea lui Gigi Becali

În ciuda faptului că CFR Cluj are încă un avans de două puncte în clasament, FCSB a ajuns la mâna ei pentru câștigarea titlului și are avantajul de a juca meciul direct din ultima etapă pe teren propriu. Ținând cont de toate aspectele, Gigi Becali a oferit procente în această bătălie și a explicat de ce formația sa este favorită.

”CFR nu mai e echipa aia puternică. Sunt experimentați, dar nu mai au forță, mai ales în fața unei echipe tinere ca a noastră. La ora asta suntem campioni. Dacă Universitatea Craiova câștigă toate meciurile e campioană.

Bine, dacă e să spun în procente, FCSB are 55% la sută șanse să câștige titlul, CFR Cluj are 40%, iar Craiova doar 5%”, a declarat Becali, la Pro Arena.

Becali speră să fie campion până la ultima etapă

FCSB nu va putea juca pe Arena Națională meciul cu CFR Cluj, din ultima etapă a play-off-ului, care ar putea să decidă campioană. Dacă Mihai Stoica a anunțat că cel mai probabil , Becali nu exclude nici varianta noului stadion din Ghencea.

”E posibil să jucăm în Ghencea returul. Eu nu vreau scandal, dar dacă va fi nevoie să jucăm în Ghencea o să jucăm. Când o să vreau eu să intervin o să o fac, dar acum nu e nevoie. De acum încolo PSD-ul e la putere și am văzut că ei sunt cei mai corecți.

Sper să nu fie nevoie și să jucăm meci demonstrativ în ultima etapă. Nu mă interesează dacă ne huiduie pe Ghencea galeria celor de la CSA, pe mine mă interesează dreptatea.

Nu se poate schimba legea ca CSA Steaua să promoveze. Bine, ei pot juca în Liga 1, dar nu pot juca în cupele europene că nu-i lasă UEFA. O să promoveze ei la Sfântul Așteaptă, cum să promoveze ei, e greu”, a mai spus finanțatorul FCSB.

Ce sumă vrea să obțină Becali din vânzarea lui Octavian Popescu

În final, Gigi Becali a reiterat faptul că Octavian Popescu nu este vânzare în acest moment și că noul star al fotbalului românesc va pleca doar când va putea să obțină pe el 50 de milioane de euro.

”Nu știu dacă a fost urmărit Octavian Popescu de Benfica. Dar el nu pleacă la ora asta, eu transfer când jucătorul e la maxim. El va pleca când pot să iau eu maxim. Iar maxim pentru mine în ceea ce-l privește pe el e 50 de milioane.

La ora asta nu pot să iau decât 10 milioane și atunci nu-l vând. E posibil să se ajungă la situația lui Florinel Coman, dar asta e. În Coman am în continuare încredere, el nu a jucat aseară pentru că era un meci de luptă.

Ultima informație despre Olaru e că are o contuzie pe tibie. I-am spus lui MM că nu are fractură pentru că eu am văzut la televizor că nu l-a prins cu piciorul în pământ. Toni Petrea face tot. Și echipă, și schimbări. E minciună că mă bag eu, nu e adevărat”, a încheiat omul de afaceri.