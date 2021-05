Gigi Becali a stabilit strategia de transferuri la FCSB: ”Avem nevoie de 4-5 jucători”

Gigi Becali vrea să întărească echipa în această vară și a stabilit ce transferuri va face la FCSB imediat după încheierea sezonului.

Finanțatorul ”roș-albaștrilor” a dezvăluit care sunt posturile vizate pentru a aduce noi jucători și a precizat că nu are nicio emoție în bătălia la titlu cu CFR Cluj.

Din informaţiile FANATIK, omul de afaceri se va ocupa de acum încolo de toate transferurile la FCSB, decizie venită după ce aducerea lui Ante Vukusic a fost o afacere dezamăgitoare.

Ce transferuri vrea să facă Gigi Becali la FCSB

FCSB s-a confruntat cu numeroase probleme medicale în acest sezon, iar patronul Gigi Becali nu mai vrea să aibă bătăi de cap în această privință și pregătește o serie de transferuri importante pentru stagiunea următoare.

”Vom face cu siguranță transferuri, avem nevoie de 4-5 jucători. 100% vom lua un fundaș central și un atacant! Sigur! După, e posibil să fac investiții de viitor. Eu așa procedez. Iau doi fotbaliști pentru performanță imediată și doi pentru viitor, să iau bani pe ei”, a declarat Becali pentru gsp.ro.

Florinel Coman a avut parte de un sezon de coşmar la FCSB, unul în care accidentările nu i-au dat pace. FANATIK a aflat că jucătorul a început alergările uşoare la antrenamentele FCSB, asta după ce a stat departe de gazon de la mijlocul lunii martie.

Becali și-a făcut calculele pentru titlu

Gigi Becali a vorbit și despre finalul tensionat de campionat, în care formația sa se luptă pentru titlu cu CFR Cluj: ”N-am emoții deloc. Ce emoții să am? În viață cum îți așterni așa dormi. Eu nu sunt microbist, am o afacere care se numește fotbal.

Am 10 milioane de euro în cont. Dacă am emoții cu banii ăștia în buzunar, mă bate Dumnezeu! Societatea mea e pe plus și mai are și marfă de vânzare în valoare de 50-60 de milioane de euro.

Eu vreau campionatul doar pentru că aduce bani! Dacă nu aducea bani, nu mă interesa! Sau dacă nu-l vindeam pe Man, normal, da, aveam ceva emoții, pentru că sunt om. Cine va merita campionatul, ăla îl va lua. Poate le batem noi pe Sepsi și Craiova, CFR pierde cu Craiova și face egal cu Botoșani și suntem campioni”.

Octavian Popescu, următorul mare transfer al lui Becali

Finanțatorul ”roș-albaștrilor” ar mai putea da un tun de proporții după ce l-a vândut pe Dennis Man la Parma. Tânărul Octavian Popescu a avut un sezon excelent și a intrat în vizorul mai multor cluburi de top, iar Juventus s-a și interesat de el.

Interesul fostei campioane a Italiei pentru Octavian Popescu a fost confirmat și de impresarul Giovani Becali, însă acesta a precizat că o discuție despre puștiul de la FCSB a avut și cu Txiki Begiristain, directorul sportiv al clubului Manchester City.

Octavian Popescu a fost adus de FCSB în vara anului trecut, de la Universitatea Craiova, unde era împrumutat de Regal București. Gigi Becali a plătit 200.000 de euro pentru el. Cei de la Universitatea Craiova ar fi avut ocazia să îl păstreze pe jucător, dar nu i-au făcut un contract la nivelul la care dorea impresarul Giovani Becali. În vreme ce Gigi Becali i-a oferit 3.000 de euro pe lună.