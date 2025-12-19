Sport

Gigi Becali a stabilit suma de transfer pentru Darius Olaru: “Dacă vine oferta, nicio problemă!” Care e situaţia lui Târnovanu

FCSB îi poate pierde pe Darius Olaru și pe Ștefan Târnovanu. Care este, de fapt, suma pentru care Gigi Becali își cedează vedetele.
Mihai Dragomir
19.12.2025 | 13:25
Gigi Becali a stabilit suma de transfer pentru Darius Olaru Daca vine oferta nicio problema Care e situatia lui Tarnovanu
EXCLUSIV FANATIK
Pe ce sume se vor vinde Darius Olaru și Ștefan Târnovanu. Gigi Becali nu cedează la preț. Sursa Foto: Colaj FANATIK.
FCSB are în lotul său mai mulți jucători ale căror valori de piață se pot concretiza în transferuri importante. Giovanni Becali a vorbit despre Darius Olaru și Ștefan Târnovanu și a spus cât va accepta vărul Gigi Becali pentru transferul acestora.

Cum l-a caracterizat Giovanni Becali pe Darius Olaru

Darius Olaru este unul dintre jucătorii de la FCSB care așteaptă de ceva timp un transfer important în străinătate. Cota acestuia, precum și prestațiile din trecut, îl recomandă să facă pasul la o altă echipă.

Deși Giovanni Becali dezvăluise la o ediție anterioară de „Giovanni Show” că Darius Olaru l-a întrebat pe nepotul său când pleacă de la FCSB, jucătorul a infirmat ulterior acest lucru după victoria cu Unirea Slobozia. Ce a spus acum agentul de jucători despre mijlocașul campioanei României.

„Cel mai simpatic. El, dacă îi dai telefon, nu răspunde, dacă îi zici că are o ofertă, te întreabă de unde. Pentru el nu e problemă, are o viață frumoasă, fără probleme. E separat puțin de lumea colectivului. E bine integrat la echipă, are și prieteni. Dar e ciudat, nu răspunde, nu te întreabă dacă ai ofertă. Întâmplător s-a văzut cu nepotul meu la meci. Nu am vorbit cu el”, a spus Giovanni Becali.

Prețul corect pentru Darius Olaru

Ulterior, Giovanni Becali a spus și suma exactă pentru care Gigi Becali, vărul său, va accepta să îl lase pe Darius Olaru să plece de la echipa sa. „Dacă e ofertă îl chem pe Gigi și îl găsește el imediat. Oferta să o avem, așa cum vrea Gigi.

Vrea 5 milioane. Când ai ofertă, poți să te aranjezi. Sunt mii de posibilități să faci un transfer când ești acolo, un milion în sus sau în jos nu mai contează”, a mai spus impresarul.

Ce se întâmplă cu Ștefan Târnovanu. Ce ofertă va fi acceptată de FCSB pentru portarul său

Celălalt jucător care a impresionat la FCSB și așteaptă de asemenea un transfer important este portarul Ștefan Târnovanu. La fel ca în cazul lui Olaru, Gigi Becali îl la lăsa să plece pentru o ofertă de cel puțin 5 milioane de euro.

„Târnovanu, la fel. La FCSB îi mai avem pe Octavian Popescu, mai avem… La FCSB, când vii cu ofertă, nu-i problemă. Ofertă să ai. Și la Târnovanu au trecut atâția ani, dar el își face în continuare treaba, e cuminte. Tot 5 milioane și la el, să vină oferta. Să vedem!”, a mai spus Giovanni Becali la „Giovanni Show”.

Mihai Dragomir
Mihai Dragomir
Mihai Dragomir este redactor pe zona de sport la Fanatik. A debutat ca jurnalist la 27 SPORT AS, apoi a făcut parte din echipa celor de la Realitatea Sportivă.
