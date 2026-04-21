Gigi Becali a trecut peste răzvrătirea lui Mirel Rădoi: „Dacă era altul, era la revedere!”

Recent, Gigi Becali (67 de ani) l-a criticat recent în termeni foarte duri pe Vlad Chiricheș (36 de ani). În ciuda acestui fapt, Mirel Rădoi (45 de ani) tot a ales să îl titularizeze pe fostul căpitan al naționalei României în meciul de luni seară de la Ovidiu cu Farul Constanța, câștigat de echipa roș-albastră cu scorul de 3-2 în etapa a cincea din play-out-ul SuperLigii.

Gigi Becali nu este supărat pe Mirel Rădoi pentru titularizarea lui Vlad Chiricheș în meciul Farul – FCSB 2-3

La finalul partidei, finanțatorul campioanei en-titre a României a avut o nouă reacție contondentă la adresa lui Chiricheș. Chiar și în aceste condiții însă, omul de afaceri a transmis că nu este supărat pe finul său pentru această chestiune. Pe de altă parte, Becali a admis și că, dacă se întâmpla această situație cu un alt antrenor, atunci nu se punea problema ca respectivul să mai continue la FCSB în aceste condiții.

„Mirel este un băiat extraordinar, dar îl strică mândria. (n.r. Ce ați simțit când l-ați văzut pe Chiricheș titular?) Ce să simt? Am zis lasă, mă, e mândria lui. El nu recunoaște că din mândrie l-a băgat. Bine, nici nu cred că își dă seama că e din mândrie, dar lasă să fie ca el și să îi meargă bine. Orice antrenor, în afară de finul Rădoi, care ar fi făcut asta era la revedere. Dar el este finul meu și pe el îl iubesc prea mult. Acum o să mă supăr pentru o chichiță de doi lei cu Chiricheș? Nu voi face asta”, în direct la

Schimb dur de replici între Gigi Becali și Vlad Chiricheș

După ce a fost criticat deci din nou de Gigi Becali, Vlad Chiricheș a fost întrebat în mod special în legătură cu această situație și astfel a venit cu replica pentru patronul echipei sale. În cele din urmă însă, , cel puțin pentru moment. „Am avut recunoștință. Am câștigat bani cu el, a luat mai mult de un milion de euro de când a revenit. Îi merită pe toți. Băi, dar gata, mă! Gata!

Toată viața îi sunt recunoscător și îi mulțumesc, dar asta nu înseamnă că trebuie să vii acum să ne nenorocești! Nu, tată, fii demn, că voi avea în continuare respect pentru tine. Băi, te faci de râs. Te văd moderatorii, jurnaliștii de sport, sunt de aceeași părere ca mine. Nu te face de râs. El trebuie să îmi zică: ‘Nu mai pot!’. Bă, voi chiar nu vedeți că nu mai poate?”, a mai spus Gigi Becali, conform sursei citate anterior.