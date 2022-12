Gigi Becali a trimis la meciul de Cupă cu FC Botoșani jucătorii pe care-i dă afară în iarnă de la FCSB! Mare surpriză în poartă! Exclusiv

FCSB are o deplasare de serviciu la Botoșani, pentru meciul din grupele Cupei României. Șansele de a merge mai departe în competiție sunt teoretice, dar cel mai important este modul în care echipa lui Gigi Becali tratează această partidă din Moldova.

Gigi Becali a trimis la Botoșani jucătorii care nu se mai antrenează cu prima echipă a FCSB. De fapt, cei pe care vrea să-i dea afară în iarnă!

Sau, ca să-l cităm pe de la Botoșani în același mod în care roș-albaștrii au fost „tratați” de arbitrul Adrian Cojocaru la Arad, în aceeași competiție. Este vorba despre primul meci din grupă, UTA – FCSB 2-2, cu trei eliminări la oaspeți și gol egalizator marcat de arădeni în minutul 97!

ADVERTISEMENT

După acea remiză de la Arad, pentru FCSB a venit nulul alb de la Galați, cu Oțelul. Și în acest sezon Cupa e trecută la categoria „trofee pentru loseri”. Astfel, pentru meciul de la Botoșani, FCSB a deplasat o echipă axată pe jucătorii care nu se mai antrenează cu formația de bază.

Sunt, de fapt, caută să se dispenseze în pauza de iarnă. Vorbim aici, în principal, de Ianis Stoica, Dumiter, Boboc, Dulca, Bogdan Rusu, Sorin Șerban sau Musi. Lor li se adaugă puști de la echipa a doua și de la Academie.

ADVERTISEMENT

Nici măcar portarul de rezervă Andrei Vlad nu a făcut deplasarea în Moldova. Răzvan Ducan va apăra în FC Botoșani – FCSB din Cupa României

Cei 7 enumerați mai sus joacă de ceva timp doar la echipa a doua a FCSB, din Liga a treia. Cu excepția lui Bogdan Rusu, toți ceilalți au jucat în ultimul meci al FCSB 2, 2-6 la Tunari, liderul seriei.

, a fost principal la FCSB 2 până în urmă cu câteva săptămâni. Acum nu mai stă pe bancă, l-a lăsat pe Corneliu Ionescu, secundul său.

ADVERTISEMENT

Surprinzător este că nici portarul de rezervă, Andrei Vlad nu joacă la Botoșani în Cupă. El a făcut-o și la Arad, și la Galați. Poarta celor de la FCSB va fi apărată la acest meci de Răzvan Ducan. Acesta a jucat la prima echipă la rocambolescul 6-6 cu Backa Topola, din 17 septembrie 2020! Aceea a fost singura prezență la echipa mare a FCSB pentru goal-keeper-ul născut la Videle!

În acest sezon, Ducan a mai fost de trei ori rezervă la FCSB: și la cele două meciuri de Cupă amintite anterior, cu UTA și cu Oțelul. În carieră, Ducan a fost împrumutat de FCSB la FC Argeș, Turris Tg. Măgurele și CS Mioveni.

ADVERTISEMENT

Gigi Becali a luat foc în primul rând pe jucătorii care nu vor să plece de la FCSB, deși îi lasă gratis!

Decizia lui Gigi Becali privind lotul trimis la Botoșani are legătură cu ce vrea el să facă în iarnă, nu cu competiția în sine. Este vorba despre jucătorii care l-au dezamăgit ca joc în primul rând, apoi l-au dezamăgit că nu vor să plece de la FCSB, deși îi lasă gratis!

ADVERTISEMENT

„Nu ne mai gândim la Cupă, la Botoşani o să-i dăm şansa lui Iftime să bea şi el o şampanie. Dar în mod normal ar trebui să câștige și ăia care vor juca. Este vorba despre şapte sau opt jucători de la echipa mare pe care nu-i mai avem în vedere. Ei nu vor mai pleca în cantonament cu noi”, spunea Becali zilele trecute la PrimaTV.

Lui Gigi Becali i s-a pus pata definitiv în principal pe , ultimii fiind și jucători pe care a dat câteva sute de mii de euro. „Du-te, bă, am dat bani pe tine. Ce rost are să stai dacă nu joci? Du-te acolo şi joacă fotbal! Am pierdut banii şi la revedere, du-te şi joacă fotbal! Pe Dulca îl vor la Târgovişte, dar stai să vezi, că nu prea vrea. De ce să nu te duci acolo să joci fotbal?

Toţi au primit şanse! Eu nu am nimic cu ei, atât pot ei. Dacă ei sunt de echipă mică, du-te, bă, poate joci bine acolo şi pleci în străinătate”, a răbufnit Becali.

Ianis Stoica refuză să plece la U Cluj. Dulca nu vrea înapoi la Chindia, Boboc nu s-ar întoarce la Hagi. Ultimii doi, plus Rusu, dacă pleacă de la FSCB, nu pot juca decât la echipa de unde i-a transferat Becali: Chindia, Farul sau Mioveni. Un lucru e sigur: nu mai au treabă cu prima echipă, nu pleacă în iarnă în cantonament!