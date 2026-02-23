Gigi Becali a văzut imaginile cu Matei Popa și a izbucnit în direct: ”Am auzit că trebuie să-i educăm. La fotbal e război”

ADVERTISEMENT

Tânărul Matei Popa a avut nevoie de îngrijiri medicale în momentul în care s-a accidentat și Florin Tănase, iar acesta nu a mai putut continua. Comentatorii de la Digi Sport au precizat că portarul nu are niciun fel de problemă, dar trage de timp pentru a-i permite patronului Gigi Becali să informeze staff-ul tehnic pe cine să bage în locul lui Tănase.

Gigi Becali, reacție furibundă după acuzele care i s-au adus din cauza lui Matei Popa

Imediat după încheierea partidei de pe Arena Națională, din , Gigi Becali a intrat în direct și nu s-a ferit să spună că Matei Popa a procedat corect, deoarece nu a riscat ca echipa sa să joace în inferioritate numerică până când se realiza schimbarea.

”Trebuie să-l educăm pe portar, noi nu știm să-i educăm. Așa am auzit, că trebuie să-i educăm. Dacă n-a fost accidentat, așa trebuie să facă. Toți portarii din toată lumea de la cele mai mari echipe așa procedează.

Este idiot să-și lase echipa în 10? Mirel Rădoi îi amendează, dar așa îi învață. Când e coechipier lipsă, interzice regulamentul? Dacă regulamentul îți permite, poți să îți creezi avantaj. Dacă așa trebuie să faci? Pe mine mă interesează binele echipei. Poate să moară toate echipele, să cadă în B, pe mine mă interesează echipa mea, nu de altcineva. Da, e frumoasă lumea, da”, a declarat Becali, la emisiunea Fotbal Club, de la .

Explicații pentru schimbarea lui Ofri Arad

Patronul ”roș-albaștrilor” consideră că jucătorii trebuie să facă orice este posibil și regulamentar pe teren pentru a obține victoria și a explicat de ce a fost schimbat Ofri Arad la pauza întâlniri cu Metaloglobus.

”Așa trebuie să învețe, dacă vrea să fie profesionist (n.r. – Matei Popa). Orice pentru victorie, la fotbal e război. E regulamentar, a făcut ceva neregulamentar? Orice și să suporți sancțiunile. Poți să iei un galben dacă poți să-l iei ca să oprești o acțiune. Orice pentru victorie.

Comentatorii ziceau că de ce l-am schimbat pe Ofri Arad în minutul 45. Așa a fost de la început, să joace o repriză, așa au stabilit ei. Dacă s-a stabilit să joace prima repriză, întrebați-i pe ei”, a spus Gigi Becali.

Cum a jucat Ofri Arad la debutul la FCSB

În ciuda faptului că a venit de mai bine de o lună la FCSB, . El a fost folosit în linia celor doi mijlocași mai retrași, alături de Florin .

Israelianul a făcut primă repriză bună în care a câștigat toate cele 4 dueluri în care a fost implicat și a avut un procentaj al paselor reușite de 94% (29 din 31). El a și reușit să înscrie, însă golul a fost anulat corect din camera VAR pentru o poziție de ofsaid.