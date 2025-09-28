Gigi Becali a virat banii către CFR Cluj! Ce sumă a încasat Nelutu Varga la finalul săptămânii!

CFR Cluj traversează o , dar lucrurile merg neașteptat de bine din punct de vedere financiar. Ardelenii încasează bani pentru performanțele altora. din clauze puse în transferurile lui Bîrligea și Otele de către conducerea clubului.

Ce bani a încasat CFR Cluj de la FCSB din bonusurile pe transferul lui Bârligea

„Hai să vă dau una tare, apropo de FCSB, de Bârligea. Una tare, pe care am aflat-o. Deci dacă vă vine să credeți, apropo de Cristi Balaj și de băieții de la CFR, ce înseamnă să fii conducător. Cu Balaj, cu Bilașco, cu mara, cu toți, cu Răzvan Zamfir, ce înseamnă să fii conducător. Ce înseamnă să faci contracte.

Vă dau una tare rău de tot. Deci zilele trecute, la CFR le-a intrat în cont vreo 750 de mii de euro numai pe creier. Pe creierul ce înseamnă să fii conducător? Fii atent! În cont! Bă, să iei 750.000 de pe praful ăsta? 400.000 le-a virat Gigi, FCSB-ul, doar pentru Bîrligea. Deci 200.000 că au intrat în Europa League. 100.000 că au luat campionatul și 100.000 că a dat 5 goluri. 20.000 de gol.

Ce sumă a încasat Neluțu Varga de la FC Basel

Da, pe lângă ăștia, patru sute de mii, le-am mai intrat tot pentru o clauză din asta deșteaptă, 350 de mii de la Basel pentru Otele. Nu știu ce a mai făcut Otele, ca număr de jocuri. Ce înseamnă să ai conducător. Balaj ăsta e bun rău… toată echipa.

FCSB le-a băgat 400.000 în cont. Basel le-a băgat 350.000 de euro în cont. Balaj, băieți… să intre 750.000 de euro numai din bonusuri. Le faci statuie la ăștia”, a dezvăluit Horia Ivanovici la FANATIK SUPERLIGA, detalii incredibile despre schema prin care CFR Cluj a obținut o sumă importantă în ultimele zile.

Câți bani a virat UEFA pentru meciurile din cupele europene către CFR Cluj

CFR Cluj primește bani și de la UEFA, chiar dacă a ratat calificarea în grupele Conference League, după dezastrul cu Hacken. Calificarea în faza grupelor ar fi adus 3.170.000 pentru formația din Ardeal, dar suma a fost în cele din urmă ratată. În schimb, pentru prestațiile din preliminarii, CFR Cluj primește, totuși, aproximtiv 1 milion de euro.