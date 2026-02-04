Gigi Becali a vorbit 5 minute neîntrerupt despre Baba Alhassan. ”Trebuia să-i schimb numele când a venit”

Fanatik SuperLiga cu Horia Ivanovici

Gigi Becali s-a arătat nemulțumit de jocul la mijlocul terenului pe care l-a avut FCSB în acest sezon. Ce i-a reproșat, de fapt, patronul lui Baba Alhassan.
Traian Terzian
04.02.2026 | 09:00
Gigi Becali a vorbit 5 minute neintrerupt despre Baba Alhassan Trebuia sai schimb numele cand a venit
Gigi Becali, discurs necruțător la adresa lui Baba Alhassan. Sursă foto: colaj Fanatik
Deși nu a fost niciodată titular de drept la FCSB, Baba Alhassan este un jucător de lot extrem de util. Gigi Becali a spus, însă, la FANATIK SUPERLIGA ce nu îi place la mijlocașul african.

Ce-l nemulțumește pe Gigi Becali la Baba Alhassan

Patronul campioanei României consideră că cel mai important compartiment dintr-o echipă este linia de mijloc și în această zonă a avut cel mai mult de suferit FCSB în actuala stagiune. El l-a dat exemplu pe Baba Alhassan și a glumit pe seama numelui acestuia.

”Sunt niște lucruri care nu îmi plac, care trebuie ajustate. Adică unde noi la mijlocul terenului eram foarte puternici, acolo… Meciul îl câștigă mijlocul. Unii spun că îl câștigă fundașii, alții spun că atacanții, eu zic că mijlocașii centrali, axul central.

De la mijloc iese cercul din care se duc razele soare. De acolo se recuperează, acolo se pasează, acolo se driblează, acolo se face totul, acolo este cuptorul. Și la noi nu prea mai funcționează. Șut nu prea mai mergea, Lixandru căzuse și el, nu mai aveam nimic acolo.

Baba e bun, dar trebuia să-i schimb numele când a venit. Din babă în… nu știu ce. Păi n-ai văzut, se învârte, se învârte și după aia o pasează în spate. Păi acolo, mijlocașul când prinde mingea o dă în spate doar când e sub presiune. Acolo nu ai voie să pasezi în spate. Trebuia să-i schimb numele din babă în tânără”, a declarat Becali, la emisiunea FANATIK SUPERLIGA.

Care este cea mai mare problemă a lui Baba Alhassan

Gigi Becali s-a săturat să-l tot vadă pe internaționalul din Uganda că pasează înapoi deși nu este atacat de niciun adversar și a mărturisit că se teme când acesta începe să se învârtă cu mingea la picior la centrul terenul.

”Când ești mijlocaș central trebuie să ai multă inteligență ca să ai soluții. Dacă nu ai soluții, bine o returnezi, dar el una-două, îl și văd cum întinde piciorul ăla, cum dă pasa la fundașul central.

Sunt situații când el are 7-8-10 metri până la adversar și o dă în spate la fundaș. Păi, băi nebunule, urcă cu mingea la picior și când te atacă unul dă-o mai lungă sau dă o pasă.

Puternic este și se luptă, dar problema e că are așa de mare încredere în el nebunul că se învârte cu mingea în loc și oricând poți să primești un gol, din cauza lui. La mijlocul terenului nu ai voie să pierzi mingea nici dacă te dai cu capul de pământ. Ai pierdut-o acolo, gata, e pericol mare”, a afirmat Becali, la FANATIK SUPERLIGA.

În ce mijlocaș își pune speranțe Gigi Becali

După ce l-a vândut pentru 1,5 milioane de euro pe Adrian Șut la Al-Ain, în Emiratele Arabe Unite, așa cum FANATIK a anunțat în exclusivitate, Gigi Becali a adus un înlocuitor pe măsură la FCSB și speră ca acesta să rezolve problemele de la mijlocul terenului.

FANATIK a anunțat în exclusivitate că alesul ”roș-albaștrilor” este internaționalul israelian Ofri Arad, iar o săptămână mai târziu jucătorul era prezentat oficial. Liber de contract după ce și-a reziliat înțelegerea cu Kairat Almaty, alături de care a jucat în Champions League, fotbalistul nu a apucat deocamdată să debuteze în tricoul ”roș-albaștrilor”.

Baba Alhassan, luat în colimator de Gigi Becali

