Gigi Becali a vorbit cu Meme Stoica despre Tavi Popescu și Dennis Politic la FCSB. „Dacă nu, la revedere!”

CE TREBUIE SĂ ȘTII Tavi Popescu și Dennis Politic mai primesc o ultimă șansă la FCSB

Octavian Popescu și Dennis Politic, doi dintre fotbaliștii deveniți indezirabili la FCSB, mai primesc o șansă din partea patronului Gigi Becali. Cei doi vor fi puși sub observație în cantonamentul din Antalya.

FCSB a încheiat anul în forță, cu . Campionii se bucură acum de o scurtă, care se va încheia la reunirea din 3 ianuarie, dată la care echipa lui Charalambous va pleca în cantonamentul din Antalya.

Acolo va fi o presiune suplimentară pe umerii lui Cei doi fotbaliști ofensivi vor trebui să dovedească în Turcia că încă merită să joace la campioana României.

„O să vedem acum. Am vorbit cu Meme. Noi atunci vorbim, când spulberăm dușmanii, cum i-am spulberat pe ăștia (n.r. – Rapid). ‘Bă, ce frumoasă e ziua după ce i-am bătut p-ăștia’.

Și am vorbit cu Mihai, ‘Bă, hai să îl vedem pe George Popescu în cantonamentul ăsta să vedem ce a înțeles el de la viața asta. Și hai să îl vedem și pe Politic dacă poate’. L-aș lua și l-aș boteza pe Politic. Ăsta e mare fotbalist, dacă îl botez și scapă de sectă.

(n.r. – Și dacă nu se ridică la nivelul echipei?) Dacă nu se ridică, hai, la revedere! Ce înseamnă să nu se ridice? Dacă nu își revin, rezerve. Ce, sunt doar 11 jucători într-o echipă?

Talentul nu i l-a luat nimeni (n.r. – lui Tavi Popescu). Talentul lui costă 20.000.000. Dacă înțelege bine, dacă nu, la revedere!”, a declarat Gigi Becali, în exclusivitate la FANATIK SUPERLIGA.

