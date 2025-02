Gigi Becali a vorbit despre clauza din contractul lui Daniel Bîrligea. „Bine, mă, asta e! Te-am păcălit!”

Elias Charalambous și Mihai Pintilii nu l-au folosit pe Daniel Bîrligea în derby-urile cu CFR Cluj din sezonul regular. După 1-1 pe Arena Națională, Gigi Becali a vorbit despre situația atacantului convocat de Mircea Lucescu la naționala României în Liga Națiunilor.

Gigi Becali, despre clauza din contractul lui Daniel Bîrligea: „Te-am păcălit”

l-a cedat pe Daniel Bîrligea la FCSB pentru două milioane de euro, așa cum FANATIK a anunțat în exclusivitate. Vârful școlit în Italia nu a jucat în sezonul regular împotriva fostei echipe din SuperLiga.

Daniel Bîrligea nu a jucat în Gruia, dar nici duminică, 2 februarie, pe Arena Națională cu CFR Cluj. Gigi Becali a dat detalii despre clauzele din contractul atacantului. De asemenea, .

„Nu trebuie să îți fie frică de o echipă pe care ai bătut-o în 10, ai curajul să joci. Important e că avem posibilitatea să mai luăm coeficient UEFA și să câștigăm încă două milioane, un milion de euro e sigur din bilete.

Dacă ai bani cumperi jucători, de unde faci echipa dacă nu ai bani. Nu există nicio clauză la Bîrligea! Și dacă era cuvânt… Mă obligă cineva să îmi țin cuvântul. Te-am păcălit! Bine, mă asta e! Nu e pusă clauza, au uitat să o pună.

Dacă ne propuneau o clauză o semnam, dar nu ne-au propus. Noi am controlat jocul cât am fost 11. În situația asta am făcut față CFR-ului, chiar am fost peste ei, și pentru mine e o bucurie. Îmi era teamă, dacă îmi spunea cineva să se termine meciul la egalitate spuneam da.

Trebuie să câștigăm campionatul neapărat, cupele europene nu sunt pentru mine, că am luat destui bani, ci pentru oameni. Coeficientul și oamenii, care vin la stadion și au sete, e bucuria lor”, a declarat Gigi Becali.

Gigi Becali caută un atacant: „De ce să îl vreau pe Koljic?”

Gigi Becali nu-l vrea pe Elvir Koljic la FCSB! Latifundiarul din Pipera a vorbit despre țintele „roș-albaștrilor” din mercato și a comentat .

„Dacă ei nu îl vor pe Koljic și nu îl bagă deloc și ei au luat doi atacanți, eu de ce să îl vreau? Dacă nu îl bagă înseamnă că știu ei de ce, ăia îl știu de atâta timp și nu îl bagă, vine și Mirel și nu-l bagă, atunci eu sunt mai deștept ca toți să îl iau eu? Eu la fotbal sunt deștept la echipa mea.

(n. r. Despre Stoian) Prima dată a intrat timorat, apoi cu tupeu. I-am zis lui Meme să îi transmită să aibă tupeu. Se vede calitatea lui și are 1,85 m la 17 ani. Pe ăsta o să îl vedeți mare atacant, ăsta va fi nouar. Atacant de careu și cu tehnică și cu viteză și cu forță..”, spunea Becali pentru .

Gigi Becali, detalii despre clauza lui Daniel Bîrligea