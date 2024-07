Gigi Becali l-a taxat pe Vlad Chiricheș pentru gafa comisă în FCSB – Oțelul Galați, scor 0-2. Patronul „roș-albaștrilor” a dezvăluit detalii importante din înțelegerea fundașului central cu formația din Capitală.

Gigi Becali a vorbit despre contractul lui Vlad Chiricheș la FCSB: „Nu îmi convine!” Ce salariu are căpitanul roș-albaștrilor

Nici . Latifundiarul din Pipera consideră că a fost blând cu fundașul centrali, ținând cont de greșelile pe care le-a comis în partida din SuperLiga.

„Săgețile” lui Gigi Becali către Vlad Chiricheș au fost văzute și ca o tactică prin care patronul din SuperLiga forțează plecarea fundașului. Totuși, latifundiarul din Pipera a mărturisit că nu are de gând să își încalce promisiunea față de stoper.

Gigi Becali a vorbit despre cifrele din contractul lui Vlad Chiricheș la la FANATIK SUPERLIGA. Emisiunea este live doar pe site-ul , de la ora 10:30, în fiecare zi de luni, marți și vineri.

„De ce să fie supărat Chiricheș? Nici măcar nu l-am criticat la ce a făcut, din bun simț nu l-am criticat. Puteam să fiu mai dur la ce a făcut, a dat cinci mingi la adversar. Am câștigat bani cu el și din respect pentru el am zis gata.

Nu puteam să nu spun adevărul, omitem să spunem adevărul? Are 30.000 de euro salariu, face mai mult de 500.000 de euro cu prime. Nu îmi pare rău, am luat pe el 10 milioane de euro, i-am mai dat ceva înapoi”, a declarat Gigi Becali.

Gigi Becali: „Îmi țin cuvântul. Nu îmi convinem dar asta e”

Gigi Becali nu are de gând să îl penalizeze pe Vlad Chiricheș pentru greșelile din înfrângerea cu Oțelul Galați. Patronul „roș-albaștrilor” respectă contractul pe care l-a semnat cu fundașul central după ce a câștigat titlul din SuperLiga.

„Eu respect contractele, de aia am discernământ și minte. Când pun mâna dreaptă pe hârtie să semneze și mintea negociază trebuie să știu că mă țin de cuvânt cu ce spun acolo. Mi-am bătut vreodată joc de vreun jucător, ce am promis am făcut.

Am promis, ce e da e da și ce e nu e nu. De aia sunt om, să îmi țin cuvântul dat. Nu îmi convine asta, dar nu am ce face. Am semnat, ia tată banuții”, a mai spus patronul.

