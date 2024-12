Gigi Becali a vorbit despre Dan Șucu la Genoa și a dezvăluit afacerea pe care a făcut-o cu patronul Rapidului: „S-a ținut de cuvânt, mi-a adus banii”

Patronul campioanei României a recunoscut că a avut un an bun cu FCSB, însă când se gândește la trecut, recunoaște că a avut ani mai buni în fotbal decât în prezent.

Gigi Becali, ironii pentru Dan Șucu

, despre care a spus că are bani să țină în viață două echipe de fotbal, însă că nu își permită să arunce cu banii: „N-am intrat într-o concurență cu Șucu!

ADVERTISEMENT

Mai ales că la fotbal îl bat măr pe Șucu. Ce știu eu despre frații Pavel, nu cred că ar fi pus pe o interfață. Ăia au bani mulți. Un om care are atâția bani, nu cred că îl pune pe altul în față. De ce să-l pună pe Șucu, în timp ce ei sunt șapte. Ei fac lucrurile ușor, ușor, o să vedem o echipă Bacău peste 2-3 ani, o echipă puternică.

Șucu e om bogat, nu are probleme. Are bani să ia un club din prima ligă de fotbal din Italia. Are bani și de Rapid. El aruncă bani, dar nu-și permite să arunce. Are bani să țină afacerile astea, dar n-are bani de aruncat.

ADVERTISEMENT

Am făcut și eu o afacere cu el! Afacerea mea cu el… trebuia să băgăm 4 milioane și ceva de euro. Am băgat eu toți banii, el nu avea la vremea aia cash, dar s-a ținut de cuvânt, mi-a adus banii, n-au fost probleme. Eu mi-am crescut afacerea cu vreo 100 de milioane de euro, el a câștigat vreo 30 de milioane de euro. E vorba despre o afacere în imobiliare. Bani are să țină echipele, dar n-are bani de pierdut.

Eu nu mă apuc să fac concurențe cu Șucu sau cu alții, nu-mi bat joc de banii familiei. Îmi convenea mai mult să bată Dinamo! Dinamo… n-am treabă, Dinamo n-are licența! Dinamo nu deranjează. Dar Rapid, cu punctul ăla poate să fie în play-off.

ADVERTISEMENT

Eu cred că Rapid se va întări, dacă Genoa are 2-3 jucători pe care nu îi folosești acolo, o să îi aducă la Rapid. Ce să se mai întărească? Ei ca să se compare cu noi, le trebuie 2-3 jucători de care Liverpool e interesată. Să aleagă de-acolo doi. Așa că… ce mă interesează dacă iau 2-3 jucători care nu joacă la Genoa”, a mai spus Gigi Becali, conform .

„A fost un an bun, dar am avut ani mai buni!”

„Este un an bun! Dar am avut ani mai buni. Când am jucat cu Real Madrid, a fost o mare bucurie! Au fost ani mult mai frumoși. Eram mai tânăr, mă mai urcam pe Maybach. O țin în curte și mă mai uit la ea și nu-mi vine să cred cum aveam atunci mașina asta.

ADVERTISEMENT

Au fost meciurile cu Standard Liege, când s-a terminat meciul… îmi aduc aminte, se scursese toată energia din mine pe podea. Au fost mulți ani frumoși. Am bătut Ajax, am bătut Valencia la 11 metri. Am bătut Chelsea. Au fost momente prea frumoase pe care le-am trăit!

Ce se va întâmpla când se retrage din fotbal: Nu știu ce va fi în viitor, nu că mă dau mare, dar am avut înțelepciune, am avut intuiție și am avut un instinct. Că nu mă pricepeam la fotbal. Dumnezeu mi-a dat inspirația să iau niște jucători. Pe Chiricheș am luat 10 milioane de euro. Pe Chiricheș l-am luat la o fază. Pe Man l-am luat la o fază, după un meci în liga a doua prin mocirlă”, a .

„Sunt niște lucruri… nici nu-mi convine… nu vreau să-mi las familia în fotbal. Fotbalul e periculos. Fotbalul dezleagă familia! Eram în pușcărie și am luat vreo 45 de milioane de euro. Dacă nu luam banii ăia în pușcărie, renunțam, ce mai puteam să fac.

Așa a vrut Dumnezeu! Mă întrebau unii dacă nu vreau să concurez cu Șucu. Sunt nebun? Eu am nevoie să concurez cu Șucu? Eu am luat echipa asta Steaua și o duc mai departe”, a mai spus patronul campioanei României.