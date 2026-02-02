Gigi Becali a vorbit despre o eventuală retragere a lui Dan Șucu de la Rapid. „Îl cunosc”. Exclusiv

ADVERTISEMENT

Gigi Becali are o părere extrem de bine conturată atunci când vine vorba de o eventuală retragere a lui Dan Șucu de la Rapid. Patronul celor de la FCSB admite că îl cunoaște pe rivalul său din fotbal și e convins de un lucru: „nu se teme că va pierde bani”.

Ce spune Gigi Becali despre o eventuală retragere a lui Dan Șucu de la Rapid

Sâmbătă seara, la meciul pierdut de Rapid pe Giulești, scor 0-2, cu U Cluj, Dan Șucu a fost prezent în loja gazdelor. Patronul alb-vișiniilor a părut extrem de dezamăgit și chiar a avut o discuție mai aprinsă cu fostul lider de galerie Gigi Corsicanu. Acesta din urmă a explicat, în exclusivitate pentru FANATIK, . Se pare că Șucu este afectat de ceea ce i se întâmplă în ultima perioadă în fotbal, atât cu Rapid, cât și cu echipa sa din Serie A, Genoa.

Gigi Becali a fost întrebat, la FANATIK SUPERLIGA, despre situația lui Dan Șucu și posibilitatea ca acesta să facă un pas în spate. Șeful de la FCSB este connvins că nu se pune deloc această problemă.

„(n.r. Credeți că poate să renunțe Dan Șucu la un moment dat?) Șucu este un om cuminte, dar ambițios. Nu este un om care să renunțe așa de ușor. Un om ca el a luat-o de la zero. El a creeat și construit o afacere, pe bani mulți. Un astfel de om, niciodată nu renunță. Șucu nu este un om care să renunțe. El va suferi, dar la fotbal nu e ca în afaceri. La fotbal, până va învăța el fotbal, până va învăța să negocieze el transferuri, că încă nu știe să negocieze, se va curăța.

A vândut un jucător pe 4-5 milioane (n.r. pe Rrahmani), a mai vândut pe altul, tot așa. Nu merge așa, că nu o să ai tot timpul un Rrahmani să vinzi. Sau dacă îl vinzi, nu mai poți să iei campionatul. Și atunci o să trebuiască să mai treacă ceva ani.

(n.r. o să-l mai coste 40-50 de milioane?) Ce, nu credeți că l-a costat până acum? Eu știu, pentru că eu am încasat 40 de milioane de când este el în fotbal și nu îi am. Acești bani pe care eu i-am încasat el nu i-a încasat. El, dacă eu nu îi am, înseamnă că el i-a cheltuit din buzunarul lui”, spune Becali.

Gigi Becali, numai cuvinte de laudă la adresa lui Dan Șucu: „Rar am întâlnit oameni de calitate precum el”

În ciuda rivalității din fotbal, . Latifundiarul care conduce destinele celor de la FCSB e sincer și afirmă că, de-a lungul vieții sale, rareori a întâlnit așa oameni de calitate precum Șucu.

„E un om ambițios, un om care știe să facă bani. Are bani, nu îi este frică că va pierde bani. Știe să piardă bani. Nu e genul de om… că dacă era un om care nu știe să piardă, nu se băga în lucrurile astea. E un om care știe să facă lucrurile bune. Este un om de calitate. Cât l-am cunoscut eu… rar am întâlnit oameni de calitate precum Dan Șucu. Când e omul de calitate, nu poți să spui că nu e. Rar am văzut om ca el”, afirmă omul de afaceri.