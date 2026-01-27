Fanatik SuperLiga cu Horia Ivanovici

Gigi Becali, exploziv despre Olimpiu Moruțan după debutul la Rapid: „Dumnezeu va face dreptate! Nu vor lua titlul nici dacă e starul campionatului!”. Exclusiv

Gigi Becali a comentat, la FANATIK SUPERLIGA, debutul lui Olimpiu Moruțan. Patronul FCSB spune că jucătorul a evoluat bine, apoi remarcă faptul că el i l-a făcut „cadou” lui Giovanni Becali.
Adrian Baciu
27.01.2026 | 12:29
Gigi Becali exploziv despre Olimpiu Morutan dupa debutul la Rapid Dumnezeu va face dreptate Nu vor lua titlul nici daca e starul campionatului Exclusiv
breaking news
Gigi Becali, prima reacție după ce l-a văzut pe Olimpiu Moruțan la Rapid. Sursa foto: colaj Fanatik
ADVERTISEMENT

Gigi Becali a avut o primă reacție după ce Olimpiu Moruțan a debutat și a evoluat foarte bine în meciul UTA – Rapid 1-2. Jucătorul trecut pe la FCSB a intrat pe teren în minutul 62 și a schimbat în bine fața jocului giuleștenilor.

Gigi Becali, prima reacție după ce l-a văzut pe Olimpiu Moruțan în meciul UTA – Rapid: „Eu i l-am dat cadou lui Giovanni, dar Dumnezeu va face dreptate!”

În intervenția sa la FANATIK SUPERLIGA de marți, la o zi după meciul UTA – Rapid 1-2, Gigi Becali l-a lăudat pe Olimpiu Moruțan, noua achiziție a trupei din Giulești. Patronul celor de la FCSB a mai ținut să remarce faptul că fotbalistul de 26 de ani a fost „cadoul” său pentru vărul Giovanni Becali.

ADVERTISEMENT

„(n.r. Cum vi s-a părut Moruțan aseară?) Eu pe alea le știam, mișcările lui. E valoros Moruțan. E valoros. Ce, nu-l știam pe Moruțan, cine e Moruțan? (n.r. a jucat bine Moruțan). A jucat foarte bine, nu că bine. 

Dar nu are rost să discutăm despre asta, măi, Horia. Pe Moruțan eu l-am dat. Cadou. I l-am dat cadou lui Giovanni (Becali). Domne că cutare, că sunt prieten cu cutare, cu familie. I l-am dat lui Giovanni, eu, cadou. Și el, cadoul, după aia, l-a dat la dușmanul meu (n.r. la Rapid București)”, a spus Becali.

ADVERTISEMENT
„Sper să nu li se întâmple același lucru și lor”: Ce mesaj au...
Digi24.ro
„Sper să nu li se întâmple același lucru și lor”: Ce mesaj au pentru Groenlanda locuitorii unor insule cumpărate de SUA de la Danemarca

Ce șanse are Rapidul la titlu cu Moruțan în echipă? Gigi Becali: „Niciodată n-o să-l ia”

Multe voci din lumea fotbalului văd Rapidul, cu Olimpiu Moruțan în echipa de start, drept o candidată serioasă la titlu în SuperLiga. Gigi Becali este de altă părere. Patronul FCSB spune că nici dacă Moruțan va fi cel mai bun jucător din România echipa lui Costel Gâlcă nu se va încorona campioană la finalul sezonului. Motivul: „Dumnezeu va face dreptate!”

ADVERTISEMENT
Americanii și-au trimis agenții în Italia. Reacția nu s-a lăsat deloc așteptată. Ministrul...
Digisport.ro
Americanii și-au trimis agenții în Italia. Reacția nu s-a lăsat deloc așteptată. Ministrul italian de Interne, mesaj clar

(n.r. Poate să ia Rapid cu Moruțan titlul) Niciodată n-o să-l ia! Pentru că, să spun ceva, Horia, acum vorbesc serios. Dumnezeu va face dreptate. Eu, încredere mea, este în Dumnezeu. Bă, dacă ți l-a dat omul cadou, după-aia îl duci la dușmanul lui? Nu are cum să câștige pentru că nu îl lasă Dumnezeu.

Poate să fie Moruțan cel mai bun. Dar nu câștigă cu Moruțan, niciodată. Pentru că nu îl lasă Dumnezeu. Nu are cum. Eu tot timpul, orice fac în viața mea, mă duc la dreptate. Și dreptatea nu are cum să fie. Nu o să fie (n.r. Moruțan cel mai bun) pentru că nu o să lase Dumnezeu nedreptatea. Noi, oamenii, nu ne dăm seama, că Dumnezeu face dreptatea”, a mai spus Gigi Becali, la FANATIK SUPERLIGA.

ADVERTISEMENT
Mesajul lui Dan Șucu după debutul lui Olimpiu Moruțan la Rapid: „E încântat!”....
Fanatik
Mesajul lui Dan Șucu după debutul lui Olimpiu Moruțan la Rapid: „E încântat!”. Ce a gândit când UTA a deschis scorul
Olimpiu Moruțan a impresionat la debutul pentru Rapid: „Șansele la campionat au crescut...
Fanatik
Olimpiu Moruțan a impresionat la debutul pentru Rapid: „Șansele la campionat au crescut cu 20%! E peste nivelul SuperLigii”
Ultimele informații despre Lars Kramer, ieșit accidentat în UTA – Rapid 1-2. Exclusiv
Fanatik
Ultimele informații despre Lars Kramer, ieșit accidentat în UTA – Rapid 1-2. Exclusiv
Tags:
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Adrian Baciu
Adrian Baciu
Adrian Baciu este redactor specializat pe zona de actualitate la Fanatik. A mai lucrat la sport1X2.net și A1.ro, în special pe tenis, dar și alte sporturi, a fost implicat în proiectul pentru pariori. Administrator și redactor al site-ului tikitaka.ro.
Parteneri
Bombă! Tatăl unui jucător al lui Dinamo a fost reținut de procurori. Este...
iamsport.ro
Bombă! Tatăl unui jucător al lui Dinamo a fost reținut de procurori. Este acuzat de fapte grave
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 116 de pagini de emoții + Calendar Sportiv 2026 + Catalog Champions League CADOU
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!