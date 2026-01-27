Gigi Becali, exploziv despre Olimpiu Moruțan după debutul la Rapid: „Dumnezeu va face dreptate! Nu vor lua titlul nici dacă e starul campionatului!”. Exclusiv

ADVERTISEMENT

Gigi Becali a avut o primă reacție după ce Olimpiu Moruțan a debutat și a evoluat foarte bine în meciul UTA – Rapid 1-2. Jucătorul trecut pe la FCSB a intrat pe teren în minutul 62 și a schimbat în bine fața jocului giuleștenilor.

Gigi Becali, prima reacție după ce l-a văzut pe Olimpiu Moruțan în meciul UTA – Rapid: „Eu i l-am dat cadou lui Giovanni, dar Dumnezeu va face dreptate!”

În intervenția sa la FANATIK SUPERLIGA de marți, la o zi după meciul UTA – Rapid 1-2, Gigi Becali l-a lăudat pe Olimpiu Moruțan, noua achiziție a trupei din Giulești. Patronul celor de la FCSB a mai ținut să remarce faptul că fotbalistul de 26 de ani a fost „cadoul” său pentru vărul Giovanni Becali.

„(n.r. Cum vi s-a părut Moruțan aseară?) Eu pe alea le știam, mișcările lui. E valoros Moruțan. E valoros. Ce, nu-l știam pe Moruțan, cine e Moruțan? (n.r. a jucat bine Moruțan). A jucat foarte bine, nu că bine.

Dar nu are rost să discutăm despre asta, măi, Horia. Pe Moruțan eu l-am dat. Cadou. I l-am dat cadou lui Giovanni (Becali). Domne că cutare, că sunt prieten cu cutare, cu familie. I l-am dat lui Giovanni, eu, cadou. Și el, cadoul, după aia, l-a dat la dușmanul meu (n.r. la Rapid București)”, .

Ce șanse are Rapidul la titlu cu Moruțan în echipă? Gigi Becali: „Niciodată n-o să-l ia”

în echipa de start, drept o candidată serioasă la titlu în SuperLiga. Gigi Becali este de altă părere. Patronul FCSB spune că nici dacă Moruțan va fi cel mai bun jucător din România echipa lui Costel Gâlcă nu se va încorona campioană la finalul sezonului. Motivul: „Dumnezeu va face dreptate!”

(n.r. Poate să ia Rapid cu Moruțan titlul) Niciodată n-o să-l ia! Pentru că, să spun ceva, Horia, acum vorbesc serios. Dumnezeu va face dreptate. Eu, încredere mea, este în Dumnezeu. Bă, dacă ți l-a dat omul cadou, după-aia îl duci la dușmanul lui? Nu are cum să câștige pentru că nu îl lasă Dumnezeu.

Poate să fie Moruțan cel mai bun. Dar nu câștigă cu Moruțan, niciodată. Pentru că nu îl lasă Dumnezeu. Nu are cum. Eu tot timpul, orice fac în viața mea, mă duc la dreptate. Și dreptatea nu are cum să fie. Nu o să fie (n.r. Moruțan cel mai bun) pentru că nu o să lase Dumnezeu nedreptatea. Noi, oamenii, nu ne dăm seama, că Dumnezeu face dreptatea”, a mai spus Gigi Becali, la FANATIK SUPERLIGA.