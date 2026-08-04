Gigi Becali a vorbit despre ruptura dintre căpitanul Tănase și Marius Baciu. „Mă interesez și o să intervin”. Exclusiv

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, care s-a adâncit în momentul în care „decarul” a fost lăsat pe banca de rezerve la meciul cu Farul Constanţa. Iar această falie a putut fi observată şi la declaraţii.

Gigi Becali, despre ruptura dintre Florin Tănase şi Marius Baciu: „Tu eşti fotbalist, joacă fotbal”

Gigi Becali a vorbit la FANATIK SUPERLIGA despre această ruptură spunând că Florin Tănase ar trebui să joace fotbal şi să lase răzvrătirile. Patronul roş-albaştrilor a spus că se va interesa despre această situaţie:

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„Eu habar n-am, dar nu poate să fie ruptură între Tănase şi Baciu. Unul e fotbalist, altul e antrenor. Ruptură nu are cum să fie, că aş interveni eu. Răzvrătire este posibil. Nu cred, dar o să mă interesez. Am văzut aseară.

Tu eşti fotbalist, joacă fotbal. Ce mai? Pe cuvânt, nu am văzut nimic. Să îşi vadă de treabă şi să joace fotbal. Nu este normal? O să mă interesez să văd ce se întâmplă”, a spus Gigi Becali la FANATIK SUPERLIGA.

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Florin Tănase, ironic la adresa lui Baciu: „Ce relaţie? Am soţie”

în momentul în care a fost întrebat de relaţia pe care o are cu Marius Baciu, spunând că are soţie. Căpitanul spune că nu l-a atacat pe antrenor, doar şi-a spus părerea despre meciul cu Auda:

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„Relația cu Marius Baciu? Relație antrenor-jucător, ce relație? Am soție. Să spună dacă l-am atacat cu ceva, dar nu există așa ceva. Cu ce am atacat? Am spus că nu am jucat ceea ce trebuia.

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E clar că toată lumea e vinovată, începând de la antrenor până la jucător. Nu înseamnă că l-am atacat, mi-am spus părerea despre meci (n.r. returul cu Auda, din Conference League)”, a spus Florin Tănase la FANATIK SUPERLIGA.