Fanatik SuperLiga cu Horia Ivanovici

Gigi Becali a vorbit despre ruptura dintre căpitanul Tănase și Marius Baciu. „Mă interesez și o să intervin”. Exclusiv

Gigi Becali a vorbit despre ruptura dintre Florin Tănase şi Marius Baciu. Patronul celor de la FCSB a spus că va pune piciorul în prag şi îi spune căpitanului să joace fotbal, să nu se mai răzvrătească.
Marian Popovici
04.08.2026 | 22:31
Gigi Becali a vorbit despre ruptura dintre capitanul Tanase si Marius Baciu Ma interesez si o sa intervin Exclusiv
EXCLUSIV FANATIK
Gigi Becali a vorbit despre ruptura dintre căpitanul Tănase și Marius Baciu. „Mă interesez și o să intervin”. Sursa: colaj Fanatik
ADVERTISEMENT

Între Marius Baciu şi căpitanul Florin Tănase există o ruptură la FCSB, care s-a adâncit în momentul în care „decarul” a fost lăsat pe banca de rezerve la meciul cu Farul Constanţa. Iar această falie a putut fi observată şi la declaraţii.

Gigi Becali, despre ruptura dintre Florin Tănase şi Marius Baciu: „Tu eşti fotbalist, joacă fotbal”

Gigi Becali a vorbit la FANATIK SUPERLIGA despre această ruptură spunând că Florin Tănase ar trebui să joace fotbal şi să lase răzvrătirile. Patronul roş-albaştrilor a spus că se va interesa despre această situaţie:

ADVERTISEMENT

„Eu habar n-am, dar nu poate să fie ruptură între Tănase şi Baciu. Unul e fotbalist, altul e antrenor. Ruptură nu are cum să fie, că aş interveni eu. Răzvrătire este posibil. Nu cred, dar o să mă interesez. Am văzut aseară.

Tu eşti fotbalist, joacă fotbal. Ce mai? Pe cuvânt, nu am văzut nimic. Să îşi vadă de treabă şi să joace fotbal. Nu este normal? O să mă interesez să văd ce se întâmplă”, a spus Gigi Becali la FANATIK SUPERLIGA.

ADVERTISEMENT
De ce nu dorește Putin pacea. Analiza celor mai recente declarații ale Kremlinului...
Digi24.ro
De ce nu dorește Putin pacea. Analiza celor mai recente declarații ale Kremlinului arată unde a ajuns Rusia

Florin Tănase, ironic la adresa lui Baciu: „Ce relaţie? Am soţie”

Florin Tănase a răspuns ironic în momentul în care a fost întrebat de relaţia pe care o are cu Marius Baciu, spunând că are soţie. Căpitanul spune că nu l-a atacat pe antrenor, doar şi-a spus părerea despre meciul cu Auda:

ADVERTISEMENT
Cornel Dinu a pierdut apartamentul în instanță și a ”explodat”: ”O canalie! Nu...
Digisport.ro
Cornel Dinu a pierdut apartamentul în instanță și a ”explodat”: ”O canalie! Nu credeam că există asemenea specimen”

„Relația cu Marius Baciu? Relație antrenor-jucător, ce relație? Am soție. Să spună dacă l-am atacat cu ceva, dar nu există așa ceva. Cu ce am atacat? Am spus că nu am jucat ceea ce trebuia.

ADVERTISEMENT

E clar că toată lumea e vinovată, începând de la antrenor până la jucător. Nu înseamnă că l-am atacat, mi-am spus părerea despre meci (n.r. returul cu Auda, din Conference League)”, a spus Florin Tănase la FANATIK SUPERLIGA.

Gigi Becali a anunțat cum va arăta noua strategie de transferuri a FCSB:...
Fanatik
Gigi Becali a anunțat cum va arăta noua strategie de transferuri a FCSB: „Mă fac de râsul lumii? Gata! Bag 10 milioane de euro!”
Marius Șumudică a comentat subiectul „Dan Petrescu, director tehnic la FCSB”. „Ar fi...
Fanatik
Marius Șumudică a comentat subiectul „Dan Petrescu, director tehnic la FCSB”. „Ar fi o lovitură, el arde pentru fotbal. E cel mai bun!”. Exclusiv
Reacția patronului de la FCSB după ce Peluza Nord a decis să nu...
Fanatik
Reacția patronului de la FCSB după ce Peluza Nord a decis să nu mai vină pe stadion. Exclusiv
Tags:
Marian Popovici
Marian Popovici
Marian Popovici este reporter special la Fanatik. A debutat în jurnalism în anul 2012 la Antena 1, acolo unde a fost reporter TV. A mai activat în televiziune ca reporter la The Money Channel. Este cadru universitar colaborator la Facultatea de Jurnalism şi Ştiinţele Comunicării, acolo unde urmează și programul de doctorat.
Parteneri
Banciu a numit viitoarea campioană a României: 'O să câștige atât sezonul regulat,...
iamsport.ro
Banciu a numit viitoarea campioană a României: 'O să câștige atât sezonul regulat, cât și play-off-ul!'
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții + AFIS PROGRAM SUPERLIGA
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!