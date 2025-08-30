Gigi Becali a vorbit despre transferuri după calificarea FCSB-ului în Europa League: “Louis Munteanu e prea valoros să nu îl iau”

FCSB s-a calificat pe tabloul principal din UEFA Europa League, unde Gigi Becali care variază în funcție de performanțe. Ce a spus patronul „roș-albaștrilor” despre transferurile pe care toți fanii și le doresc.

Se întărește FCSB înainte de Europa League? Gigi Becali a lămurit situația

FCSB a învins-o pe Aberdeen în play-off-ul Europa League, iar începând cu prima etapă a fazei ligii va întâlni echipe mult mai bine cotate. Lotul campioanei este numeros, însă fanii, de fiecare dată,

Gigi Becali a vorbit despre subiectul transferurilor, în direct la FANATIK SUPERLIGA, și a ajuns la o concluzie clară: „(n.r. – Vă mai întăriți?) Am 5 mijlocași la închidere. Nici la fundași centrali nu stau rău. Am deja trei atacanți. Stânga am Politic, Tavi Popescu, Cisotti, unde să-i mai bag?

Pe Louis Munteanu îl iau că e prea valoros, eu nici măcar nu am nevoie de el. Ca under, Toma este cel mai bun, nu am nevoie de alt jucător”, a declarat Gigi Becali la FANATIK SUPERLIGA.

FCSB are nevoie de jucători pentru două fronturi

În condițiile în care FCSB a început dezastruos SuperLiga României, „roș-albaștrii” vor fi nevoiți să dea tot ce au mai bun pentru a se putea califica în play-off la o diferență cât mai mică de lider, care în acest moment este Universitatea Craiova.

Formația patronată de Gigi Becali va fi nevoită să joace din 3 în 3 zile cel puțin până în luna februarie, în contextul în care nu s-ar califica mai departe în competiția continentală. Pe lângă acest lucru, FCSB va mai juca minimum trei meciuri și în Cupa României și poate ajunge din nou la un record de meciuri disputate.