Fanatik SuperLiga cu Horia Ivanovici

Gigi Becali a vorbit despre transferuri după calificarea FCSB-ului în Europa League: “Louis Munteanu e prea valoros să nu îl iau”

Transferă FCSB întăriri după calificarea în UEFA Europa League? Ce a spus Gigi Becali despre posibilele mutări la campioana României
Ciprian Păvăleanu
30.08.2025 | 13:07
Gigi Becali a vorbit despre transferuri dupa calificarea FCSBului in Europa League Louis Munteanu e prea valoros sa nu il iau
EXCLUSIV FANATIK
Va mai transera Gigi Becali întăriri pentru Europa League? Patronul „roș-albaștrilor” a oferit ultimele detalii. Foto: Colaj FANATIK

FCSB s-a calificat pe tabloul principal din UEFA Europa League, unde va da peste adversari precum Feyenoord Rotterdam, Fenerbahce sau Bologna. Gigi Becali are asigurată o sumă impresionantă de bani, care variază în funcție de performanțe. Ce a spus patronul „roș-albaștrilor” despre transferurile pe care toți fanii și le doresc.

ADVERTISEMENT

Se întărește FCSB înainte de Europa League? Gigi Becali a lămurit situația

FCSB a învins-o pe Aberdeen în play-off-ul Europa League, iar începând cu prima etapă a fazei ligii va întâlni echipe mult mai bine cotate. Lotul campioanei este numeros, însă fanii, de fiecare dată, își doresc jucători mult mai valoroși la echipă.

Gigi Becali a vorbit despre subiectul transferurilor, în direct la FANATIK SUPERLIGA, și a ajuns la o concluzie clară: (n.r. – Vă mai întăriți?) Am 5 mijlocași la închidere. Nici la fundași centrali nu stau rău. Am deja trei atacanți. Stânga am Politic, Tavi Popescu, Cisotti, unde să-i mai bag?

ADVERTISEMENT

Pe Louis Munteanu îl iau că e prea valoros, eu nici măcar nu am nevoie de el. Ca under, Toma este cel mai bun, nu am nevoie de alt jucător”, a declarat Gigi Becali la FANATIK SUPERLIGA.

FCSB are nevoie de jucători pentru două fronturi

În condițiile în care FCSB a început dezastruos SuperLiga României, „roș-albaștrii” vor fi nevoiți să dea tot ce au mai bun pentru a se putea califica în play-off la o diferență cât mai mică de lider, care în acest moment este Universitatea Craiova.

ADVERTISEMENT
VIDEO Panică în timpul unei curse Londra–Bacău, după ce un geam spart din...
Digi24.ro
VIDEO Panică în timpul unei curse Londra–Bacău, după ce un geam spart din avion a fost lipit cu scotch: „Unul simplu, la 2 lei”

Formația patronată de Gigi Becali va fi nevoită să joace din 3 în 3 zile cel puțin până în luna februarie, în contextul în care nu s-ar califica mai departe în competiția continentală. Pe lângă acest lucru, FCSB va mai juca minimum trei meciuri și în Cupa României și poate ajunge din nou la un record de meciuri disputate.

ADVERTISEMENT
Americanii n-au stat pe gânduri: cum au numit-o pe Jaqueline Cristian, după ce...
Digisport.ro
Americanii n-au stat pe gânduri: cum au numit-o pe Jaqueline Cristian, după ce le-a eliminat două favorite la US Open
Marius Şumudică, analiză la sânge după calificarea FCSB în Europa League: “Putea să...
Fanatik
Marius Şumudică, analiză la sânge după calificarea FCSB în Europa League: “Putea să realizeze mult mai mult anul ăsta! Te întâlneşti rar cu şansa asta”
Gigi Becali, reacție șocantă în camera de anchetă: „L-am scuipat pe procuror și...
Fanatik
Gigi Becali, reacție șocantă în camera de anchetă: „L-am scuipat pe procuror și am ieșit afară! Cum să fiu eu prăduitor?”
Marius Şumudică, negocieri cu o echipă din Turcia: “Urmează să am o conferinţă...
Fanatik
Marius Şumudică, negocieri cu o echipă din Turcia: “Urmează să am o conferinţă cu oficialii”
Tags:
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Parteneri
MAGICIANUL Mirel Rădoi! A reinventat un jucător considerat terminat: 'Era gras' / 'Și...
iamsport.ro
MAGICIANUL Mirel Rădoi! A reinventat un jucător considerat terminat: 'Era gras' / 'Și lent'
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!