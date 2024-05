Gigi Becali a vorbit despre ultimele transferuri ale FCSB. Ce se întâmplă cu Louis Munteanu și Chipciu și de ce nu-l ia pe Bauza

Odată campionatul încheiat, atenția noii campioane FCSB se îndreaptă spre sezonul viitor, unde are ca Este marea dorință a patronului .

Anunțul lui Gigi Becali despre transferurile lui Chipciu și Louis Munteanu la FCSB

fundașul stânga care a evoluat în ultimele două sezoane la Farul. El a venit liber de contract și a semnat pe 3 ani, informație furnizată în exclusivitate la și confirmată de Gigi Becali.

ADVERTISEMENT

„Deci Kiki este cert în momentuld e față… A mai rămas vreo discuție sau Chipciu s-a supărat și gata, l-ați tăiat de pe listă?”, a vrut să afle mai multe amănunte moderatorul Horia Ivanovici de la Gigi Becali la FANATIK SUPERLIGA, emisiune transmisă LIVE numai pe site-ul FANATIK.RO în fiecare luni, marți și vineri, de la ora 10:30.

„Chipciu cred că vine, nu știu… El trebuie să-și rezolve problemele lui, să renunțe la bani, nu știu ce mai are el pe acolo și vine. Eu cred că vine. Nu știu eu ce contract are Chipociu. Am zis că da, îl vreau, am nevoie de experiența lui. Dar nu Chipciu e problema acum. Alții sunt problema. E jucător bun Chipciu, dar să vedem dacă vine.

ADVERTISEMENT

După aia… Pentru Louis Munteanu i-am făcut oferta un milion două sute, am zis că nu dau nici cinci bani în plus. De la șapte sute am ajuns la un milion, apoi un milion două sute. Mai mult nu dau niciun ban. El a spus un milion jumate, i-a zis «hai la revedere, nu dau»”, sunt informațiile de ultimă oră oferite de Gigi Becali la FANATIK SUPERLIGA.

De ce nu-l vrea Gigi Becali pe Juan bauza la FCSB

Patronul FCSB a vorbit apoi și despre un eventual transfer al argentinianului Juan Bauza la echipa antrenată de Elias Charalambous. Acesta a retrogradat în liga secundă cu FCU Craiova și sunt șanse minime să mai continue și din vară la echipa lui Adrian Mititelu.

ADVERTISEMENT

„Vă întreabbă Lupu de Bauza… Îl luați la FCSB?”, e întrebarea-capcană pe care Horia Ivanovici i-a adresat-o în final pe acest subiect lui Gigi Becali la FANATIK SUPERLIGA, emisiune disponibilă și în premieră pe canalul de YouTube Fanatik și pe pagina de Facebook Horia Ivanovic în fiecare luni, marți și vineri, de la ora 17:30.

„Bauza, dacă-mi dă și bani, tot nu-l iau. Îmi îngreunez lotul. Nu că n-ar fi jucător valoros Bauza, că vreau să spunem tot adevărul… Că dacă-mi dă bani, tot nu-l iau. Dar Bauza, dacă apare în fața mea, îi spun «Băi, băiatule, vezi că la mine mijlocașul central face și faza defensivă».

ADVERTISEMENT

Singurul care nu face faza defensivă este Coman. Sau atacantul central. Ăla din dreapta face. Ăla din stânga nu, că e Coman. Și pe Coman poți să-l lași să nu facă, pentru că el dacă nu face faza defensivă are puterea să dea gol.

În rest, toată lumea trebuie să facă faza defensivă. Dacă nu, la revedere, nu joci la mine fotbal. Mai puțin Coman… Păi poți să-i zici lui Neymar să-ți facă faza defensivă? Și lui Coman nu poți să-i zici, ca dacă el o face obosește și nu mai poate face faza ofensivă și să dea gol”, este răspunsul direct al lui Gigi Becali pe subiectul „Bauza la FCSB”.

Gigi Becali a vorbit despre ultimele transferuri ale FCSB